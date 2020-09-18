На региональных каналах «Суспільного» стартует обновленная программа «Сегодня. Главное»

21 сентября на региональных телеканалах «Суспільного» стартует обновленная вечерняя информационно-аналитическая программа «Сегодня. Главное». Каждый будний день в 19:00 в прямом эфире зрителей ждет итоговый выпуск местных новостей с анализом важнейших событий от команды редакторов «Темы дня», передает пресс-служба.

Новый формат информационно-аналитического блока предусматривает не только увеличение продолжительности до 52 минут прямого эфира, но и расширение тематики итоговых программ. Задачей редакций является ежедневный анализ общественно-политических, а также культурных, социальных и других тем не только областного центра, но и всей области.

По словам генерального продюсера регионального вещания«Суспільного» Марии Фрей, некоторые выпуски будут посвящены объединенным территориальным общинам, будут проводиться общие тематические межрегиональные марафоны.

Аналитика от журналистов и обсуждения с местными экспертами будут происходить в пределах двух гостевых студий. Это особенно важно для филиала «UA: Донбасс», вещающего в двух областях.

«Благодаря запуску проекта «Сегодня. Главное» мы сможем больше рассказывать нашим зрителям и слушателям о событиях в Луганской и Донецкой областях. Ежедневно будут работать обе наши студии — в Северодонецке и Краматорске. За почти час эфира люди смогут ознакомиться не только с тем, что произошло в регионе, но и услышать анализ главных событий, а также по желанию принять в нем участие», — рассказал временно исполняющий обязанности продюсера филиала «UA: Донбасс» Александр Марченко.

Также известно, что команда филиала «UA: Буковина» течение нескольких недель тестировала новый формат сотрудничества с новостных редакций и «Темы дня». А на «UA: Волынь» новая информационная программа «Сегодня. Главное» будет выходить по возвращении филиала к обычному режиму работу. Сейчас новостная редакция работает дистанционно из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом у одного из коллег.

Напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» запускает мультимедийный марафон «Местные».

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Фото: Александра Йорк

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