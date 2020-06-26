В эфире «UA:Перший» прекращает выходить программа «Доброго ранку, країно!»

В связи с окончанием договора в эфире телеканала «UA:Перший» прекращает выход утренняя программа «Доброго ранку, країно!», которая создавалась ООО «Эра-Медиа» по заказу НСТУ. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Вместо программы в утреннем слоте будут выходить детские программы, мультфильмы, марафон «Суспільна студія» и выпуски новостей.

По сообщению вещателя, договор между НСТУ и «Эра-Медиа» был заключен 12 июля 2017 года. Программа выходит в прямом эфире «UA:Перший» с 6:30 до 9:30 с понедельника по воскресенье включительно.

«В июле 2019 стороны договорились о возможности продолжения сотрудничества сроком на один год. По условиям договора НСТУ не имеет права вмешиваться в редакционную политику программы «Эра-Медиа», однако имеет право мониторить выпуски и давать рекомендации в случае выявленных нарушений стандартов журналистики, которые недопустимы для Общественного вещателя. Автопролонгация отношений договором не предусмотрена», – сообщает «Суспільне».

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Фото: «Суспільне»

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