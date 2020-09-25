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«UA: Запоріжжя» меняет режим работы

от Telekritika
От Telekritika 874
Главная Новости «UA: Запоріжжя» меняет режим работы

… и сетку вещания.

С 25 сентября по 1 октября «UA: Запоріжжя» меняет режим работы. Часть команды будет работать дистанционно из-за подтвержденных случаев коронавируса среди членов коллектива, сообщается на сайте вещателя.

Заболевшие находятся на самоизоляции, так же как и те работники, кто контактировал с инфицированными.

Чтобы не допустить вспышки заболевания, на особый режим работы перевели весь филиал. Также по словам продюсера «UA: Запоріжжя» Натальи Андреевой, сетку вещания временно изменят. В частности остановят выход в эфир программы «Сьогодні. Головне», а выпуски новостей будут показывать без участия ведущих.

Напомним, с 9 по 22 сентября «UA: Волинь» поменял режим работы: часть команды будет работать дистанционно из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом у одного из сотрудников.

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Фото: Александра Йорк

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