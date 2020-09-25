Стали известны подробности шоу «Маска» на канале «Украина»

Телеканал «Украина» продолжает работу над украинской адаптацией проекта The Masked Singer. Шоу «Маска», ведущим которого станет шоумен Владимир Остапчук, поставит перед зрителями задачу: угадать, кто из знаменитостей скрывается под костюмом, пишет пресс-служба канала.

Оригинальные костюмы для шоу «Маска» создают две команды стиля под руководством дизайнеров. Часть образов для проекта разрабатывает художница по костюмам, стилист, дизайнер, основательница Patoka Studio – Леся Патока, известная сотрудничеством с такими артистами как Оля Полякова, Джамала, ONUKA, The Maneken, Pianoбой, Бумбокс и другими.

«Я довольна моими персонажами, ведь большинство из них несут глубокие посылы, это связано и с эко, и с ресайклом, и с разумным потреблением, и даже с будущим!» – отметила Леся Патока.

Разработка второй части образов перешла в руки креативной команды под руководством Назара Дидыка, артиста коллектива «Freedom Ballet», стилиста, хореографа, постановщика, автора и создателя сценических костюмов. Дизайнер привлек к работе художников и скульпторов, которые помогают ему создавать аутентичные, уникальные образы с акцентами на современные детали.

Некоторые детали образов из костюмов весят до 5 килограммов, а сами костюмы достигают в высоту 2,7 метров. Количество вручную обработанных частей отдельного костюма насчитывает до 10 000 элементов.

Как сообщалось ранее, проект будет состоять из 12 эпизодов. Количество участников создатели шоу пока не раскрывают, но известно, что процесс голосовых проб уже прошли несколько десятков звезд.

Напомним, у Владимира Остапчука, ведущего шоу «Маска», премьера которого планируется на канале «Украина», диагностировали COVID-19.

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Фото: канал «Украина»

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