Неизвестный ранил четверых человек возле бывшей редакции Charlie Hebdo

В Париже неизвестный, вооруженный ножом, ранил четверых человек возле бывшей редакции издания Charlie Hebdo. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на AFP и BFMTV.

Нападение произошло утром 25 сентября в 11-м округе Парижа, возле бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo. По последней информации, четверо ранены, двое из них — в тяжелом состоянии.

Нападавший и его возможный сообщник скрылись с места событий, полиция разыскивает обоих. Позднее одного из подозреваемых задержали возле Бастилии.

Напомним, в январе 2015 года двое человек застрелили 12 сотрудников в парижском подразделении Charlie Hebdo из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

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Фото: ALAIN JOCARD / AFP

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