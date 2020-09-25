ДиджиталНовостиСМИ

К 2030 году на платные англоязычные новости будут подписаны 100 млн человек — прогноз NYT

от Telekritika
От Telekritika 535
Главная Диджитал К 2030 году на платные англоязычные новости будут подписаны 100 млн человек — прогноз NYT

По мнению нового исполнительного директора New York Times.

Исполнительный директор New York Times Мередит Копит Левиен считает, что через десять лет 100 млн человек будут подписаны на платные новости на английском, пишет Press Gazzette.

Мередит Копит Левиен, которая сменила Марка Томпсона на посту генерального директора NYT в этом месяце, считает, что ее компания сможет контролировать до четверти этого рынка.

New York Times уже является крупнейшей англоязычной новостной группой по количеству подписок в цифровом формате —  5,7 млн. на конец июня этого года. Общее количество подписок, включая печать, составляет 6,5 млн. человек.

Выступая на конференции Goldman Sachs, Левиен сказала: «Мы думаем, что в ближайшие десять лет не менее 100 миллионов человек будут платить за журналистику». Она также добавила, что предположительно половина из них будет из США, а вторая половина — по всему миру.

Напомним, ранее издание New York Times опубликовало финансовый отчет за второй квартал 2020 года.

Читайте также:

The New York Times отказалась сотрудничать с Apple News
The New York Times заработала $285 млн на подписках
The New York Times приобрел компанию по аудиопроизводству, которая стоит за популярным подкастом под названием Serial.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Новый канал начал съемки третьего сезона «Будиночка на...

21.09.2020

Netflix создал подразделение глобального ТВ

10.09.2020

1+1 video исполнилось 3 года

08.09.2020

Ко дню памяти Георгия Гонгадзе «UA: Перший» покажет...

14.09.2020

Канал «2+2» покажет матч «Динамо» — «АЗ Алкмаар»

09.09.2020

Сергей Притула покинул проект «Вар’яти-шоу»

22.09.2020

На канале «Украина» состоится премьера сериала «Расколотые сны»

17.09.2020

Экс-ведущая Оксана Марченко стала обладательницей строительной фирмы в...

24.09.2020

В Австралии Google пообещал не показывать прокси и...

31.08.2020

Disney снова перенес свои релизы

24.09.2020
Avatar