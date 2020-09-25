К 2030 году на платные англоязычные новости будут подписаны 100 млн человек — прогноз NYT

Исполнительный директор New York Times Мередит Копит Левиен считает, что через десять лет 100 млн человек будут подписаны на платные новости на английском, пишет Press Gazzette.

Мередит Копит Левиен, которая сменила Марка Томпсона на посту генерального директора NYT в этом месяце, считает, что ее компания сможет контролировать до четверти этого рынка.

New York Times уже является крупнейшей англоязычной новостной группой по количеству подписок в цифровом формате — 5,7 млн. на конец июня этого года. Общее количество подписок, включая печать, составляет 6,5 млн. человек.

Выступая на конференции Goldman Sachs, Левиен сказала: «Мы думаем, что в ближайшие десять лет не менее 100 миллионов человек будут платить за журналистику». Она также добавила, что предположительно половина из них будет из США, а вторая половина — по всему миру.

Напомним, ранее издание New York Times опубликовало финансовый отчет за второй квартал 2020 года.

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Фото: Unsplash

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