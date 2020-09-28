Французский телеканал показал Крым частью России

Французский телеканал Arte в еженедельном выпуске программы Le Dessous des cartes («С открытыми картами») в инфографике о международно-правовой ситуации относительно АР Крым показал украинский полуостров частью территории РФ. Об этом сообщает «Укринформ».

В программе ведущая объясняет, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году, отмечая, что это был «русскоязычный регион Украины». При этом Крым на обнародованных телеканалом картах появляется трижды в разных вариантах. На одной инфографике карта Украины представлена ​​без Крыма. На другой полуостров показан как заштрихованный, то есть как аннексированная, спорная территория. В третьем варианте Крым выделен красным как военная база РФ.

Акцентируя внимание на аннексии Крыма Россией, информируя о международных санкциях, введенных против Москвы за оккупацию полуострова, телеканал в то же время забыл проинформировать зрителей, что аннексированный полуостров остается неотъемлемой частью территории Украины.

Напомним, летом на карте распространения коронавируса в мире испанская телерадиовещательная корпорация RTVE обозначила аннексированный Крымский полуостров частью Российской Федерации. После вмешательства украинского МИД корпорация исправила свою ошибку.

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Фото: Arte

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