Телеканал «Дом» запустил промокампанию

Телеканал «Дом», который был создан для жителей временно оккупированных территорий, запустил промокампанию в городах-хабах Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Наша задача — вернуть в повестку дня нашей страны людей, которые сегодня оказались в ловушке — на оккупированных территориях. Мы говорим им правду о том, что происходит в Украине и мире. Каждый день показываем и информируем о том, какие шаги сейчас для «сшивания» общества и реинтеграции делает Украина», — отмечает руководитель телеканала Юлия Островская.

В серии промороликов телеканала главными героями стали сами украинцы.

В рамках промокампании была создана и запущена серия вижуалов и видеороликов. Постеры с изображениями разных городов Украины и слоганом телеканала напоминают, что «Украина — наш дом». Среди украинских городов — Киев, Львов, Одесса, Донецк, Луганск и Севастополь.

Поскольку телеканал пока вещает только на временно оккупированных территориях Украины, то для зрителей дополнительно создано ролик-експлейнер, что помогает разобраться, как подключить телеканал на своем телевизоре, как в аналоговом, так и в цифровом формате.

Напомним, круглосуточный развлекательно-информационный телеканал «Дом» начал вещание 1 марта 2020. В программе телеканала — ток-шоу, аналитические телепередачи и новости собственного производства, а также контент украинских медиахолдингов StarLightMedia, «1+1», «Украина». Канал транслируется в цифровом и аналоговом вещании на временно оккупированных территориях Украины, а также контент собственного производства доступен на официальных страницах телеканала в соцсетях.

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Фото: «Дом»

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