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Янина Соколова сообщила о вызове в ГБР

от Telekritika
От Telekritika 81
Главная Новости Янина Соколова сообщила о вызове в ГБР

По факту «возможного разглашения государственной тайны».

Журналистка Янина Соколова на своей Facebook-странице сообщила о том, что ее вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. «Если вы думаете, что это по поводу поиска имени высокопоставленного чиновника, который сорвал спецоперацию по «вагнеровцам», то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил «секретные сведения», — отметила она.

Соколова процитировала обоснование вызова: «по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну, что повлекло тяжкие последствия».

«Во-первых: я правильно понимаю, что, несмотря на заявления Андрея Ермака, спецоперация таки была? Во-вторых, почему Государственное бюро расследований занимается поиском тех, кто слил информацию о спецоперации, а не тех, кто слил спецоперацию? В-третьих, обнародование, «повлекшее тяжкие последствия» — для кого? Ааа, точно. Было кому после тяжело, — отметила журналистка. — На допрос с радостью пойду. Хотя я уже не раз комментировала, откуда у нас появились пленки «вагнеровцев» и почему так важно, чтобы было проведено честное и беспристрастное расследование того, почему профессиональная спецоперация Службы безопасности Украины была слита».

Также Соколова напомнила, что присланные ей пленки можно прослушать на ее YouTube-канале.

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Фото: личный архив  

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