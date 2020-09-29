Канал «Украина» покажет игру сборных Франции и Украины

В среду, 7 октября, в 22:00 эксклюзивно на канале «Украина» состоится трансляция контрольного поединка между сборными Франции и Украины. Об этом сообщает Broadcast. Выездной поединок сборной Украины против действующих чемпионов мира состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс».

Украинская команда должна была встретиться со сборной Франции 27 марта, но из-за пандемии коронавируса матч перенесли. Из-за карантинных ограничений 7 октября матч в Париже пройдет без зрителей.

Напомним, УПЛ планирует запустить футбольный телеканал на ОТТ-платформе.

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Фото: unsplash

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