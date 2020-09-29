Для СТБ снимают новый сериал со звездой «Крепостной»

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера четырехсерийного фильма «Отпуск в сосновом лесу», производства IVORY films. Главную роль в сериале сыграла звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета история двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны.

«Меня привлекла эта история тем, что у нас есть возможность снять параллельно два фильма: с одной стороны, мы покажем жизнь наших героинь сейчас, а с другой — окунемся вместе с ними в период десятилетней давности. И, надеюсь, нам удастся рассказать с помощью этого приема непростую историю двух подруг и показать параллельные существования», — комментирует режиссер фильма Алена Райнер.

Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Премьера на СТБ состоится осенью.

В фильме снимаются: Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

Оператор-постановщик: Артем Васильев.

Автор сценария: Мария Бек.

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Напомним, телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» приступили к съемкам четырехсерийной драмы «Мама». Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год.

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Фото: СТБ

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