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Для СТБ снимают новый сериал со звездой «Крепостной»

от Telekritika
От Telekritika 857
Главная Новости Для СТБ снимают новый сериал со звездой «Крепостной»

Его премьера состоится на канале осенью.

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера четырехсерийного фильма «Отпуск в сосновом лесу», производства IVORY films. Главную роль в сериале сыграла звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета история двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны.

«Меня привлекла эта история тем, что у нас есть возможность снять параллельно два фильма: с одной стороны, мы покажем жизнь наших героинь сейчас, а с другой — окунемся вместе с ними в период десятилетней давности. И, надеюсь, нам удастся рассказать с помощью этого приема непростую историю двух подруг и показать параллельные существования», — комментирует режиссер фильма Алена Райнер.

Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Премьера на СТБ состоится осенью.

В фильме снимаются: Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

Оператор-постановщик: Артем Васильев.

Автор сценария: Мария Бек.

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Напомним, телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» приступили к съемкам четырехсерийной драмы «Мама». Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год.

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Фото: СТБ

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