На «1+1» возвращается программа «Міняю жінку»

29 сентября в 22:45 на телеканале «1+1» стартует пятнадцатый сезон проекта «Міняю жінку», сообщаете пресс-служба телеканала.

Правила проекта остаются неизменными: семьи обмениваются женами на неделю. Они знакомятся с новой семьей и в течение первых трех дней должны жить по правилам семьи, в которую попали. Каждая женщина оставляет в доме «Семейный устав», в котором расписаны режим дня семьи, бюджет и обязанности. Три дня каждая хозяйка живет по правилам «новой семьи», остальные дни –

вводит собственные. На седьмой день семьи встречаются, делятся своими впечатлениями, подводят итоги и пытаются понять, как могут изменить свои отношения с любимыми к лучшему.

В первом эпизоде ​​программы зрителей ждет обмен женами из семей, проживающих в городах Ирпень и Павлоград.

Программа будет выходить на телеканале каждый вторник в 22:45.

Напомним, 14-й сезон проекта стратовал на «1+1» осенью 2018 года.

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Фото: «1+1»

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