Телерейтинги: новые сериалы и «Дизель шоу» снова в топе

Каналы обновляли только сериалы и телефильмы – «Булатов» на «2+2», «Тростинка на ветру» на «Украине» и «Любовь с ароматом кофе» на СТБ. Самой популярной программой недели снова стал выпуск «Дизель шоу», хотя уже третью неделю подряд шоу и само теряет показатели.

Общий топ

Первая шестерка – без изменений. Из общего топа ушел М1, а зато появился Enter Film.

В топе прайма тоже все стабильно. Во втором эшелоне «Индиго» и «Мега» вылетают, «112 канал» и Enter Film появляются.

ICTV доминировал во вторник, четверг, пятницу и субботу, уступив «Плюсам» в остальные дни. В среду борьба была особенно заметной.

В топе программ на этот раз ICTV и «1+1» с разными программами, кино на «Новом» и на «Украине».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV

В прайме пятницы, 11 сентября, новый выпуск «Дизель шоу» (20:10) теряет показатели, но все еще остается самой популярной передачей недели: начал с 14,8%/11,2% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 20%/14,9% (было 16%/13,9% и 21,9%/16,5% соответственно); «На троих» (23:20-02:40) – 8,6-20,9%.

Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:40) растет – 6,4%/4,7% (было 4%/3,4%).

Во понедельник-четверг вечерние программы (20:20): «Больше чем правда» – 8%/8,2% (было 9,2%/8,3%), «Гражданская оборона» – 9,3%/8,5% (было 9,1%/8,3%); «Секретный фронт» – 9%/8,4% (было 9,2%/8,6%); «Антизомби» – 7,9%/5,9% (было 7,5%/8,2%). Сериал «Пес-2» (понедельник-четверг, 21:20) – 8-13% (было 10,3-13%); после него повтор сериала «Менталист» (вторник-четверг, 22:40–23:50) – 8,3-13,1% (было 8,6-16,1%). В ночном кинопоказе прошли фильмы «Уилсон», «Адреналин» 2006 года, «Адреналин-2. Высокое напряжение», «Идеальный побег», – 5-12,6%.

В субботу повторяли сериалы «Тайные двери» и «Пес-5» (09:50-16:10) – 5,8-15,7%. Дальше прошли фильмы: «Форсаж-5. Безумная пятерка» (16:10) – 11,2% по обеим аудиториям; «Форсаж-6» (19:10) – 10%/8,9%; «Форсаж-7» (21:40) – 12,3%/11,3%, «Арсенал» (00:20) – 11,3%/10,8%; «Уилсон» (02:00) – 15,9%/15,3%.

В воскресенье днем сериал «Отдел 44» (10:30-13:40) собрал 7,4-12,5%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Форсаж-8» (20:40) – 11,6%/8,9%; «Перевозчик. Наследие» (23:30) – 14,5%/13,4%, «Отчет из Европы» (01:20) – 15,3%/15,2%.

«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) теряет – 16,1%/12,5% (было 18,7%/14,9%). После них «Светская жизнь» (00:20) – 14,1%/9,9%.

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 4-15,6%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 4,9-8,7%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) – 3,6-6,2%. Повтор сериала «Сваты-4» (20:40, понедельник-четверг) – 8,6-14,3%.

Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) – 4,3%/5% (было 4,4%/4,7%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) – 7,1%/8,8% (было 10,2%/7,9%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 4%/5,3% (было 9%/6%). Шоу «Почти бывшие» (вторник, 22:40) – 9,1%/10,7% (было 6,5%/5,7%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:40) – 9,7-11,8%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Крестная», «Герой моего времени», «Холодное лето 53-го» и «Только для влюбленных» – в пределах 1,3-6,9%.

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:50) – 8,5%/7,6% (было 9,7%/8,2%); повтор «Вечернего квартала» (22:10) – начал с 8,5%/9,3%.

Днем в субботу дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (10:20-19:30) собрал в пределах 5,1-7,9%. Дальше кино: «День, когда Земля остановилась» (20:30) – 7,8%/8,8%; «47 ронинов» (22:20) – 7%/7,6%.

В воскресенье повторы «Сватов» (13:50-18:20) – в пределах 9,1-11,8%. После чего «Украинские сенсации. Виа Гра. Все тайны» (18:20) – 9,2%/7,2%.

«Украина»

По будням в пределах 3-12,8% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Выходите без звонка-3»; «История одного преступления» (15:50-19:00, по 3 серии) берет 4,6-11%. «Звездный путь» (09:30) – в пределах 5-11,3%. В пятницу с утра повторяли четырехсерийку «Рысь» (11:30-16:00) – 6-14,6%.

В понедельник 21 сентября стартовал сериал «Расколотые сны» (понедельник-четверг, 21:00, по две серии) – 8,2-10,7%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 7,9-13,4% (было 7,4-14%). В пятницу в то же время «Громкое дело» – 7,9%/9,2% (6,8% по обеим). Программа «Контролер» (вторник, 23:20) – 8,4%/8,7% (было 8,5%/9,9%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 4,3%/3% (было 4,4%/3,5%).

В субботу прошел повтор сериала «Возвращение» (07:40-17:00) – 7,4-12,7%; потом премьера четырехсерийного телефильма «Тростинка на ветру» (17:00-23:00) – 9,4-13,9%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 7,6%/6,3% (было 6,3%/4,7%). Телефильм «Я буду ждать тебя всегда» (23:00) – 6,8-8,3%.

В воскресенье повторили сериал «Женщины в любви» (09:00-12:40) – 7,8-10,5%, а потом прошли четырехсерийки: «Письмо Надежды» (12:40) – 9,2-14,6% и «Хрустальная мечта» (16:50-23:10) – 8,8-13,4%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Шальная звезда», «Аферисты в сетях», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?» и «Любовь на выживание») – в пределах 2,1-12,6%.

В четверг свежий выпуск «Кто сверху?» (19:00) – 13,6%/10,6% (было 13,5%/12,2%) плюс повтор в то же время в среду – 9,9%/8,1%. В понедельник тревел-шоу «У кого больше?» (19:00) – 4,8%/4,6% (было 4,7%/4%), во вторник новый выпуск «Любви на выживание» (19:00) – 7,8%/6,3%.

В пятницу фильм «Телепорт» (19:00) – 9,7%/7,3%. Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с переменным успехом от 4,6% до 11,5%. Субботнее кино было таким: «Мумия» (18:00) – 10,6%/9,4%; «Мумия возвращается» (20:40) – 14,2%/11,5%; «Пирамида» (23:00) – 12%/8,4%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Мумия. Гробница императора драконов» (18:50) – 12%/8,8%; «Царь скорпионов» (21:00) – 9,4%/8,4%, «Омен» (23:50) – 6,5%/7,7%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра в пределах 3,6-13,1% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс» «Жизнь прекрасна», «Слепая» и шоу «Мастер Шеф-8». В пятницу марафоном шла «Слепая» (11:20-19:00) – в пределах 4,3-13,3%.

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:00) собирает в пределах 3,5-6,6%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 6,8%/4,5% (было 8,2%/5,9%); «Тайны ДНК» – 7,7%/5% (было 7,6%/5,9%); «О чем молчат женщины» – 4,9%/4,2% (было 6,5%/6%); «Один за всех» – 4,4%/5,3% (было 4%/4,2%).

Сериал «След» (по две серии) теперь в вечернем прайме будней (понедельник-четверг, 20:20, по две серии) – 3,2-6,2%, повторы в те же дни в 15:40 – 5,3-10,7%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:00) – 2,4-6%. В прайме пятницы премьера четырехсерийки «Любовь с ароматом кофе» (19:00-23:40) – 5,8-8,9%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (09:30) – 7,8%/5,6% (было 5,8%/6%); повтор сериала «Ничто не случается дважды» (10:50-22:10) – в переделах 5,2-8,7%. Потом фильмы «Женская интуиция» (22:10) – 6,1/5,7% и «Мужская интуиция» (00:30) – 7,7%/6,5%.

Утром в воскресенье повторы «Хати на тата» и «Супермамы» (10:10-19:00) – 3-8,3%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 7,7%/7,7% (было 7,7%/7,5%); ток-шоу «Один за всех» (20:00) – 9,8%/10,1% (было 8%/8,3%); «Я стесняюсь своего тела» (21:10) – 6,3%/7,2% (было 6,5%/5,6%).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:00), «Хорошее здоровье» (13:20) – в пределах 1,1-5,3%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 3,4%/2,5%. Передача «Жди меня, Украина» (понедельник, 15:50) – 4,4%/5,3% (было 3,5%/4,2%).

Повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 1,4-7,3%. Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,1-10%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) – 4-6,6%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 и в пятницу в 23:00) – 2,3-8,2%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) – 1,8%/1,4%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 3,1%/2,1% (было 3%/3,5%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 6,1%/3% (было 4%/2,3%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 3,4%/2% и 10,1%/5,1% (было 5,7%/4% и 8,1%/4% соответственно). В субботу днем кино и сериалы: «Сладкая женщина» (12:00) – 4,1%/2,6%; сериал «По разным берегам» (13:50-18:00) – в пределах 1,2-4,2%. Дальше прошли сериал «Таисия» (18:00-22:40) – 2,1-4,1% и телефильм «Любовь не делится на два» (22:40-02:30) – 1,5-3,3%.

В воскресенье в 10:00 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой – 9%/4,6% и 5,5%/2,8% (было 6,6%/3,4% и 4,4%/2,7%); фильмы «К-19. Оставляющая вдов» (20:30) – 2,5%/2,1%; «Пять минут страха» (23:20) – 3,4%/3,1%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – 0,5-4,8% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:10, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:20). Премьера сериала «Булатов» (20:10, понедельник-четверг, по две серии) – 3,3-6,6%. Сериал «Кости» (22:20-02:00) – 2,7-8%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Три икса» (19:20) и «Сломанная стрела» (21:50) собрали в пределах 3,9-5%; в субботу «Обет молчания» (19:00) и «Подстава» (20:50) – дошли до 3,9%; в воскресенье «Три икса-2. Новый уровень» (20:20) и «Мегапровал» (22:20) – до 5,1%.



ТЕТ

По будням в 17:10 шоу «Богиня шопинга» – в пределах 3-5,6%. В те же будни скетчкомы «Однажды под Полтавой» (18:10 и 20:20) и «Страна У 2.0» (19:20) собрали в пределах 1,7-8,8%; «Однажды в Одессе» (23:50) – 0,9-3,6%. В 21:20 понедельника-пятницы показали фильмы «Миссия невыполнима. Протокол Фантом», «Миссия невыполнима. Нация изгоев», «Джон Уик», «Изгой» и «Храброе сердце» – 2,5-4,1%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) –13,1%/13,5%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – начали с 15,9%/14,7%, закончили с 13,5%/11,8%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – начали с 10,8%/11,1%, закончили с 8,4%/8%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 5,5%/4,8%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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