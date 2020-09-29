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Каннский фестиваль состоится в специальном формате

от Telekritika
От Telekritika 374
Главная Кино Каннский фестиваль состоится в специальном формате

Он будет длиться два дня.

Специальное мероприятие 2020 Special Cannes состоится 27-29 октября, где будут представлены четыре превью фильмов из официального отбора 2020 года, а также короткометражные фильмы, выбранные на конкурсе, и фильмы от Cinéfondation. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Жюри, состав которого будет объявлен в ближайшее время, присудит «Золотую пальмовую ветвь» за короткометражные фильмы и призы Cinéfondation

На фестивале покажут лишь 4 из 56 фильмов официальной программы этого года. В них вошли: «Триумф» Эммануэля Курколя, «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «Два Альфреда» Брюно Подалидеса и «Начало» Деи Кулумбегашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году отменили проведение Каннского кинофестиваля.

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Фото: Каннский кинофестиваль

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