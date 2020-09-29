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Verizon может продать HuffPost
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Verizon может продать HuffPost

от Telekritika
Telekritika 202

Из-за убытков.

New York Post пишет, что Verizon рассматривает возможность продажи HuffPost, поскольку у новостного сайта растут убытки.

Телекоммуникационный гигант, который приобрел сайт HuffPost (Huffington Post) за $4,4 млрд в 2015 году, в течение последних нескольких месяцев обратился к ряду компаний, занимающимся диджитал-медиа, с просьбой списать собственность со счетов в качестве убытков. HuffPost ежегодно зарабатывает $40-50 млн, а тратит $60-70 млн.

По информации издания, представители Verizon уже обсуждали сделку с Group Nine Media, Bustlle Digital Group, Penske Media Corp., Vox Media и другими. В данных компаниях воздержались от комментариев.

Vox Media, которая владеет New York Magazine и управляет новостным и политическим сайтом Vox, а также сайтами с техническими новостями Recode и The Verge, входит в число СМИ, которые вели переговоры о приобретении HuffPost. Некоторые источники охарактеризовали эти переговоры как «серьезные», но источники, близкие к Vox, сообщили, что они не заинтересованы в покупке.

Напомним, Facebook потерял рекламодателя Verizon.

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Фото: cnet

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