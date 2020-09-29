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В Азербайджане заблокировали доступ к Facebook, YouTube, Twitter и другим сетям

от Telekritika
От Telekritika 329
Главная Диджитал В Азербайджане заблокировали доступ к Facebook, YouTube, Twitter и другим сетям

Доступ ограничен у таких операторов как Baktelekom, Azercell и Bakcell.

NetBlocks пишет, что социальные сети и платформы Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, серверы Zoom, Skype и Messenger недоступны в Азербайджане по состоянию на 27 сентября.

Ограничения были введены в качестве меры безопасности, объявленной Министерством транспорта, связи и технологий для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

Доступ к данным сервисам ограничен у таких операторов как Baktelekom, Azercell  и Bakcell. Некоторые мобильные приложения остаются частично доступными.

Напомним, ранее стало известно, что украинцев, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», государство будет ставить на учет. 

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Фото: unsplash

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