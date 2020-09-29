К 2025 году доходы от SVOD-сервисов достигнут $100 млрд — прогноз

К 2025 году доходы SVOD-сервисов приблизятся к $100 млрд, что вдвое больше по сравнению с показателями 2019 года — $50 млрд. Также к 2025 году прибыль от SVOD-сервисов превысит $1 млрд в 16 странах. Об этом сообщается в прогнозе от Digital TV Research.

США останется лидером по выручке от SVOD-сервисов со значительным отрывом, добавив почти $18 млрд в период с 2019 по 2025 год, общая сумма составила $42 млрд. Однако его доля в мировых доходах от SVOD упадет с 49% в 2019 году до 42% в 2025 году.

Количество подписок на SVOD увеличится на 529 млн в период с 2019 по 2025 год до 1,170 млрд. К 2025 году на Китай и США вместе будет приходиться 51% от общемирового показателя. Для сравнения в 2019 году на них приходилось 63%.

К 2025 году Netflix, Disney + и Amazon Prime Video будут контролировать половину мировых подписок на SVOD-платформы. У Disney + прибавится 142 млн подписчиков в период с 2019 по 2025 год, в общей сложности их станет 172 миллиона. А Netflix добавит 91 млн подписчиков и приблизится к показателю в 263 млн.

Главный аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей комментирует это так: «Мы считаем, что Disney+ покажет огромный рост. Однако по сравнению с прогнозом, выпущенным в мае, мы снизили прогнозный показатель Disney+ на 2025 год на 30 млн подписчиков. Анализ результатов Disney+ в июне показал резкое замедление роста числа подписок после первоначального всплеска в странах, где сервис начал работу. Мы ожидаем, что это повторится на других рынках».

Также к 2025 году у трети ТВ-домохозяйств в мире будет хотя бы одна подписка на SVOD-сервис.

Напомним, cогласно данным аналитической компании Digital TV Research, к 2025 году количество подписчиков на SVOD-услуги во всем мире вырастет до 1,16 млрд.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!