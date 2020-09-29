В Киеве завершились съемки фильма The Last Mercenary от Netflix

Apple Tree Vision, одним из создателей которой выступает Star Media, завершила работу над украинским блоком съемок комедийного боевика The Last Mercenary для стримингового сервиса Netflix, сообщается на официальной странице кинокомпании Star Media в Facebook.

Рассказываем некоторые детали проекта, которые нам удалось узнать.

Мировая премьера франкоязычного фильма запланирована на 2021 год. Сюжет картины посвящен политическим интригам на государственном уровне, а главную роль в фильме исполняет актер Жан-Клод Ван Дамм. Его герой — бывший агент секретных служб, который возвращается во Францию, чтобы помочь своему сыну после того, как правительство обвинило его в незаконной торговле оружием и наркотиками.

С Ван Даммом в картине появятся французский стендап-комик Албан Иванов («Королевы поля», «Особенные») и актеры Асса Силла («Девичество»), Самир Декацца (сериал Validé). Также роли в фильме исполнят: Патрик Тимси (Patrick Timsit), Эрик Жюдор (Eric Judor), Миу-Миу и Валери Каприски.

Режиссером проекта выступил Давид Шарон («Шутки в сторону»), оператором-постановщиком — Тьерри Арбогаст, который является личным оператором кинорежиссера Люка Бессона («Леон», «5 элемент», «Жанна д’Арк»). Продюсерами картины выступают основатели Apple Tree: Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко.

Хотя по сюжету действие картины разворачивается во Франции, большая часть съемок проходила в Киеве — украинский блок длился 36 дней. Это стало возможным, в том числе, благодаря недавно внедренной системе кэш-рибейтов.

При поиске локаций в Киеве главным фактором была схожесть с Парижем — съемки проходили в отелях Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города.

Напомним, ранее стало известно, что Netflix снимает фильм в Украине.

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Фото: Star Media

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