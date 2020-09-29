В Новой Зеландии продолжили снимать сериал «Властелин колец»

После карантина возобновились съемки сериала «Властелин колец» от Amazon, пишет Deadline.
До этого почти отсняли два первых эпизода сериала, которые поставил режиссер Хуан Антонио Байона, но производство было остановлено в середине марта из-за карантина. Как ранее сообщалось, у фэнтези-драмы и был запланирован 4-5-месячный перерыв после съемок двух эпизодов, поэтому съемочная группа работала по графику, приспособленному к новозеландской зиме.
Команда сценаристов сериала, возглавляемая шоураннерами и исполнительными продюсерами Джей Ди Пэйном и Патриком Маккеем, в это время успела написать сценарии для второго сезона.
Также 30 сентября Netflix начнет снимать в Новой Зеландии сериал «Ковбой Бипоп» — адаптацию японского мультсериала с Джоном Чо в главной роли.
Напомним, ранее две украинские студии дубляжа Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн» появились в списке партнеров на официальном сайте Netflix
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Фото: unsplash
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