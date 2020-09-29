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В Новой Зеландии продолжили снимать сериал «Властелин колец»
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В Новой Зеландии продолжили снимать сериал «Властелин колец»

от Telekritika
Telekritika 483

После перерыва в полгода.

После карантина возобновились съемки сериала «Властелин колец» от Amazon, пишет Deadline.

До этого почти отсняли два первых эпизода сериала, которые поставил режиссер Хуан Антонио Байона, но производство было остановлено в середине марта из-за карантина. Как ранее сообщалось, у фэнтези-драмы и был запланирован 4-5-месячный перерыв после съемок двух эпизодов, поэтому съемочная группа работала по графику, приспособленному к новозеландской зиме.

Команда сценаристов сериала, возглавляемая шоураннерами и исполнительными продюсерами Джей Ди Пэйном и Патриком Маккеем, в это время успела написать сценарии для второго сезона.

Также 30 сентября Netflix начнет снимать в Новой Зеландии сериал «Ковбой Бипоп» — адаптацию японского мультсериала с Джоном Чо в главной роли.

Напомним, ранее две украинские студии дубляжа Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн» появились в списке партнеров на официальном сайте Netflix

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Фото: unsplash

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