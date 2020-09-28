«Суспільне» покажет тревел-квест «Край пригод»

Во вторник, 29 сентября, в 18:45 все региональные филиалы «Суспільного» покажут первый выпуск тревел-квеста «Край пригод». Это одна из 20 программ, которые осенью прошлого года отобрали на открытом конкурсе «Створюй із Суспільним». Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

«Край пригод» расскажет о туристических местах Сумщины. В течение трех месяцев зрители смогут увидеть 12 выпусков, каждый из которых рассказывает о квесте-путешествии. Проект создала команда сумчан, которые уже давно путешествуют по родному региону, в сотрудничестве с «UA: Суми».

«Много лет мы исследовали Сумщину самостоятельно и работали ради туристического продвижения нашей области. Путешествуя по региону, видели множество интересных мест, которые изредка попадают в объективы телекамер и о существовании которых люди даже не догадываются. Почти в любом направлении нашей области можно отправиться в интересную туристическую поездку. Наш тревел-квест о людях, о крае, о том, как интересно можно отдохнуть, не уезжая далеко от дома», — рассказывает автор проекта Таисия Павленко.

В каждом выпуске участников квеста ждут задания, которые откроют перед ними тайны Сумщины и приведут к невероятным местам региона. «Одна из особенностей проекта – каждый раз новый герой открывает для себя незнакомую Сумщину. Это не просто рассказы об интересных местах и ​​истории, связанные с ними, — их надо найти, угадать, проверить, увидеть собственными глазами, ноги набить и даже попробовать на вкус», — комментирует продюсер «UA: Суми» Оксана Кириленко.

Напомним, в июле в эфире «Суспільного» стартовало межрегиональное шоу «Ранок на Суспільному», которое делает объединенная команда из разных регионов страны.

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Фото: «Суспільне»

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