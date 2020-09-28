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Главреду «Нашай Нівы» запретили выезжать из Беларуси

от Telekritika
От Telekritika 1349
Главная Новости Главреду «Нашай Нівы» запретили выезжать из Беларуси

Он утверждает, что и не собирался покидать страну.

28 сентября стало известно, что в рамках уголовного дела главному редактору интернет-издания «Наша Ніва» Егору Мартиновичу запретили выезд за границу Беларуси. В перерыве судебного заседания журналист заявил, что этот запрет не помешает его работе. Об этом сообщают Naviny.by.

«Сегодня утром я был в Следственном комитете, чтобы забрать вещи, и мне следователь Долженок выдал постановление о том, что мне запрещено выезжать из страны, — рассказал Мартинович. Он уточнил, что запрет связан с тем, что он является фигурантом дела по ст. 188 УК (клевета). — Я не собирался уезжать, я должен оставаться в Беларуси».

В суде Заводского района Минска рассматривается административное дело в отношении Мартиновича по ч. 1 ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия).

Напомним, утром 23 сентября дома у Мартиновича прошел обыск. Его обвинили в клевете, пострадавшим признали замминистра МВД.

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Фото: «Наша Ніва»

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