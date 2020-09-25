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Несколько стран осудили притеснения свободы слова в Беларуси

от Telekritika
От Telekritika 171
Главная Новости Несколько стран осудили притеснения свободы слова в Беларуси

К власти Беларуси обратились Канада, Германия, Латвия, США, Нидерланды и Великобритания.

24 сентября исполнительная группа Коалиции за свободу СМИ выразила свое беспокойство по поводу продолжительных нападений на свободу слова в Беларуси, сообщает «Укринформ».

В частности, страны обеспокоены тем, что белорусские власти преследовали, жестоко избивали, задерживали и лишали аккредитации журналистов и других работников СМИ, освещавших избирательную кампанию и протесты.

«Очевидно, что эти репрессии направлены конкретно против журналистов с целью лишения белорусского народа права на свободу мысли и выражения», – сказано в документе.

Кроме того, подписанты заявляют о недопустимости выключения интернета. Страны призвали Беларусь гарантировать свободу СМИ, воздержаться от отключения интернета и уважать права человека.

«Журналисты и другие работники СМИ в Беларуси должны выполнять свою работу без страха задержания, расправы или ограничений (онлайн или офлайн)… Несправедливо задержанные журналисты и другие работники СМИ должны быть незамедлительно освобождены. Ответственные за нападения на журналистов и сотрудников СМИ должны быть привлечены к ответственности», – подытоживается в документе.

По данным правозащитного центра «Весна» на акциях протеста в Беларуси в сентябре были задержаны более 260 человек.

Напомним, ранее 29 стран осудили отключение интернета в Беларуси.

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Фото: unsplash

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