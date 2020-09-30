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«Интер» скоро начнет показ сериала «Детектив Ренуар»

от Telekritika
От Telekritika 43
Главная Новости «Интер» скоро начнет показ сериала «Детектив Ренуар»

Фильм будет выходить по воскресеньям.

В воскресенье, 11 октября, в 17:45 на телеканале «Интер» стартует французский сериал «Детектив Ренуар» (оригинальное название – Candice Renoir). В главной роли – Сесиль Буа, также в картине снялись Рафаэль Лангле, Мамед Арески, Гайя Вернёй, Дельфин Риш, Самира Лаккаб. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мать четырех детей, майор парижской уголовной полиции Кандис Ренуар, возвращается на службу после 10-летнего перерыва в работе и долгого пребывания за границей с мужем, с которым она решила развестись. Кандис назначают начальником отдела в городе Монпелье на юге Франции. Ей непросто освоиться на этой должности в провинции, разобраться в новых технических средствах и найти общий язык с коллегами, которые недовольны ее назначением и считают глупой блондинкой. Да еще и дети доставляют множество хлопот дома. Очень часто Кандис прибегает к весьма необычным методам и приемам в расследованиях дел. Так преступления еще никто не раскрывал.

Сериал «Детектив Ренуар» будет выходить на телеканале «Интер» по воскресеньям в 17:45, по четыре серии в день.

Напомним, «Интер» представил премьеру программы «Вещдок. Личное дело». Детективный проект рассказывает о сыщиках.

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Фото: «Интер»

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