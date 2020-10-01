В сериале «Юрчишины-2» появится Ольга Сумская

Телеканал ICTV снимает продолжение комедийного сериала «Юрчишины», в котором появятся новые персонажи в исполнении украинских актеров. В частности, каст сериала пополнили Ольга Сумская, Андрей Исаенко и Анна Кошмал. Об этом пишет пресс-служба канала.

По сюжету, глава семейства Ник-Ник вернулся из тюрьмы и обнаружил, что его сын Игорь работает в новой полиции. Дочь Лена постоянно обеспокоена личной жизнью, а ее 14-летний сын мечтает стать рэпером. В новом сезоне из Италии возвращается мама Юрчишиных. Роль бывшей жены Ник-Ника, эмигрантки Тамары, исполнит актриса Ольга Сумская.

Также в новом сезоне появится Андрей Исаенко, известный по главной роли в фильме «Киборги». Актер уже ранее сотрудничал с режиссером Олегом Зборовским в комедии «Козаки. Абсолютно брехлива історія”.

Напомним, ранее стартовали съемки 2 сезона комедийного сериала «Юрчишины» с Георгием Делиевым в главной роли.

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Фото: ICTV

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