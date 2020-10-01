Телеканал TVМ внепланово проверят

Национальный совет назначил КП «ТРК« Мелитополь »Мелитопольского городского совета Запорожской области (логотип« TVМ ») внеплановую проверку из-за зафиксированных признаков нарушения требований Закона Украины «О рекламе», сообщается на сайте регулятора.

По результатам мониторинга от 17 сентября, зафиксированы признаки нарушения лицензиатом требований пунктов а), е) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают, что телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, выполнять правила рекламной деятельности и спонсорства, установленные законодательством.

В эфире лицензиата в этот день в 18:04, 18:29, 18:54, 18:59 и 19:19 транслировалась реклама с отбивки «политическая реклама» политической партии «Команда Сергея Минько» на русском языке с украинскими субтитрирами. Это противоречит части первой статьи 6 Закона Украины «О рекламе», поскольку языком рекламы является государственный язык.

Напомним, также Нацсовет назначил ООО «Телеканал «Мега» («М»), г. Киев, и ООО «Телерадиокомпания «Украина» («НЛО.TV»).

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Фото: Александра Йорк

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