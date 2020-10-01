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Регулятор внепланово проверит телеканалы «М» и «НЛО.TV»

от Telekritika
От Telekritika 112
Главная Новости Регулятор внепланово проверит телеканалы «М» и «НЛО.TV»

Мониторинг выявил нарушения.

1 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО «Телеканал «Мега» («М»), г. Киев, и ООО «Телерадиокомпания «Украина» («НЛО.TV»), г. Мариуполь внеплановые проверки по лицензиям на многоканальное вещание. Причиной стали признаки нарушения законодательства по соблюдению доли передач украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Мониторинг, который регулятор провел в период с 11 по 17 мая 2020 года, выявил, что в промежутках времени между 07:00 и 23:00 доля передач украинского производства на телеканале «М» составляла 45% общего недельного объема вещания. Абзац второй части четвертой статьи 28 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» регулирует, что передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания – передачи украинского производства.

Вещатель не выполнил и условия своей лицензии в части программной концепции вещания. В его эфире уменьшили минимальную долю национального аудиовизуального продукта (в том числе продукта собственного производства). По лицензии эта доля должна составлять не менее 58,3% (14 ч./сутки), фактически 11 мая она составила 56%.

Подобные признаки нарушения зафиксированы и в деятельности ООО «Телерадиокомпания« Украина». На телеканале «НЛО.TV» в промежутке времени с 11 по 17 мая 2020 года доля передач украинского производства достигла 44% общего недельного объема вещания, что не соответствует законодательным требованиям.

Напомним, Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «UА: Культура».

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Фото: Александра Йорк

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