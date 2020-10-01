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Телеканал «Киев» запустил новое политическое шоу «Столичный відбір»

от Telekritika
От Telekritika 124
Главная Новости Телеканал «Киев» запустил новое политическое шоу «Столичный відбір»

Программа будет выходить во время избирательной кампании дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Телеканал «Киев» объявил о старте нового политического шоу «Столичный відбір». Эта программа должна стать беспристрастным собеседованием с кандидатами на должность мэра Киева в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы попытались уйти от обычного формата подобных политических шоу. Фактически с кандидатом в мэры Киева в программе проводится собеседование, как это делается при приеме на работу. Столицу с бюджетом под 2 миллиарда евро можно сравнить с какой-нибудь крупной международной корпорацией, а мэра — с ее СЕО. Странно, почему претенденты на такую должность не проходят экзамен на квалификацию. Мы как канал громады Киева попытаемся взять на себя эту задачу, — рассказал руководитель телеканала «Киев» Юрий Лященко. – В качестве экспертов мы приглашаем не политологов или политтехнологов, а профильных специалистов в области городского управления, инфраструктуры, ЖКХ, которые будут оценивать квалификацию соискателя для решения главных проблем столицы. И, кстати, многие из них критично оценивают и нынешнюю администрацию. Наши эксперты фактически «собеседывают» кандидатов на адекватное понимание этих проблем».

Как и на традиционном собеседовании при приеме на работу, соискателю придется сосредоточиться на своей программе, личной экспертизе, а не на критике конкурентов.

Еще одна цель проекта, помимо профессионального соответствия, — прощупать эмоциональную связь кандидата с городом на уровне локальной географии, воспоминаний, лайфстайла и местного сленга. «Нам кажется, что мэр – не просто чиновник или политик, между ним и Киевом должны быть определенные чувства, уважение, понимание, любовь, страсть, если хотите. Почему, собственно, человек хочет стать мэром именно Киева? Киевлян нужно уважать, а не относиться к Киеву, как к «ничейной» земле», —  считают авторы программы.

Приглашение принять участие в ток-шоу получили все кандидаты. Ведущие программы – Олег Борисов и Максим Прокопенко, поочередно сменяют друг друга по вторникам и пятницам. Чтобы пропустить через собеседование всех кандидатов, канал готов предоставить эфирное время для дополнительных выпусков.

Напомним, на телеканале «Киев» начался показ сериала «Последний кандидат», жанр фильма – политический триллер.

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Фото: телеканал «Киев»

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