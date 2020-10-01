Телеканал «Киев» запустил новое политическое шоу «Столичный відбір»

Телеканал «Киев» объявил о старте нового политического шоу «Столичный відбір». Эта программа должна стать беспристрастным собеседованием с кандидатами на должность мэра Киева в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы попытались уйти от обычного формата подобных политических шоу. Фактически с кандидатом в мэры Киева в программе проводится собеседование, как это делается при приеме на работу. Столицу с бюджетом под 2 миллиарда евро можно сравнить с какой-нибудь крупной международной корпорацией, а мэра — с ее СЕО. Странно, почему претенденты на такую должность не проходят экзамен на квалификацию. Мы как канал громады Киева попытаемся взять на себя эту задачу, — рассказал руководитель телеканала «Киев» Юрий Лященко. – В качестве экспертов мы приглашаем не политологов или политтехнологов, а профильных специалистов в области городского управления, инфраструктуры, ЖКХ, которые будут оценивать квалификацию соискателя для решения главных проблем столицы. И, кстати, многие из них критично оценивают и нынешнюю администрацию. Наши эксперты фактически «собеседывают» кандидатов на адекватное понимание этих проблем».

Как и на традиционном собеседовании при приеме на работу, соискателю придется сосредоточиться на своей программе, личной экспертизе, а не на критике конкурентов.

Еще одна цель проекта, помимо профессионального соответствия, — прощупать эмоциональную связь кандидата с городом на уровне локальной географии, воспоминаний, лайфстайла и местного сленга. «Нам кажется, что мэр – не просто чиновник или политик, между ним и Киевом должны быть определенные чувства, уважение, понимание, любовь, страсть, если хотите. Почему, собственно, человек хочет стать мэром именно Киева? Киевлян нужно уважать, а не относиться к Киеву, как к «ничейной» земле», — считают авторы программы.

Приглашение принять участие в ток-шоу получили все кандидаты. Ведущие программы – Олег Борисов и Максим Прокопенко, поочередно сменяют друг друга по вторникам и пятницам. Чтобы пропустить через собеседование всех кандидатов, канал готов предоставить эфирное время для дополнительных выпусков.

Напомним, на телеканале «Киев» начался показ сериала «Последний кандидат», жанр фильма – политический триллер.

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Фото: телеканал «Киев»

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