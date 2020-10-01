Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «UА: Культура»

По результатам мониторингов ОАО «НСТУ» (логотип «UА: Культура»), проведенных 11 мая и 17 — 23 августа 2020 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил вещателю внеплановую проверку из-за зафиксированных признаков нарушений условий лицензии и норм действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

11 мая Нацсовет зафиксировал признаки нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% должен составлять национальный аудиовизуальный продукт, в эфире канала он составлял 42%.

Кроме того, зафиксировано отклонение от программной концепции, поскольку уменьшен общий объем вещания (по лицензии — 24 ч./сутки, фактически — 16 ч./сутки) и минимальная доля национального аудиовизуального продукта (по лицензии – не менее 90%, фактически – 42%).

Аналогичные признаки нарушений норм действующего законодательства и условий лицензий зафиксированы в эфире вещателя 17-23 августа, поскольку 17 августа Национальная аудиовизуальный продукт составлял 43%.

Напомним, Нацсовет обязал отель прекратить ретрансляцию телеканалов РФ и «ДНР». Инцидент произошел в Покровске Донецкой области.

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Фото: «UА: Культура»

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