Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «UА: Культура»

По результатам мониторингов ОАО «НСТУ» (логотип «UА: Культура»), проведенных 11 мая и 17 — 23 августа 2020 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил вещателю внеплановую проверку из-за зафиксированных признаков нарушений условий лицензии и норм действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
11 мая Нацсовет зафиксировал признаки нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% должен составлять национальный аудиовизуальный продукт, в эфире канала он составлял 42%.
Кроме того, зафиксировано отклонение от программной концепции, поскольку уменьшен общий объем вещания (по лицензии — 24 ч./сутки, фактически — 16 ч./сутки) и минимальная доля национального аудиовизуального продукта (по лицензии – не менее 90%, фактически – 42%).
Аналогичные признаки нарушений норм действующего законодательства и условий лицензий зафиксированы в эфире вещателя 17-23 августа, поскольку 17 августа Национальная аудиовизуальный продукт составлял 43%.
Напомним, Нацсовет обязал отель прекратить ретрансляцию телеканалов РФ и «ДНР». Инцидент произошел в Покровске Донецкой области.
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Фото: «UА: Культура»
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