Нацсовет обязал отель прекратить ретрансляцию телеканалов РФ и «ДНР»

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Донецкой области Наталия Шах с помощью правоохранительных органов смогла добиться прекращения ретрансляции запрещенных телеканалов в гостинице «Дружба» города Покровска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Постояльцам отеля были доступны российские каналы «Звезда» и «Россия 1», а также каналы так называемой ДНР — «Оплот», «1 республиканский». Администрация отеля извинилась, объяснив, что не знала о законодательных ограничениях, и пообещала впредь не использовать интернет для обеспечения своих постояльцев телевизионной услугой.

«Также работники отеля заверили, что на дополнительную антенну для приема аналогового и цифрового телевидения будут установлены соответствующие фильтры, чтобы не допустить ретрансляцию ограниченных к показу телеканалов», — отметили в Нацсовете.

Напомним, представитель Нацсовета в Винницкой области на автомойке в комнате ожидания для клиентов сервиса зафиксировал ретрансляцию российских телеканалов «Россия 24», «Россия 1» и «ТНТ».

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Фото: unsplash

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