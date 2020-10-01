Выжженная земля – рецензия на фильм «Атлантида»

Как известно, фильм Валентина Васяновича в прошлом году взял главный приз в секции «Горизонты» на 76-м Венецианском кинофестивале, что ощутимо подогревало интерес зрителей к проекту задолго до его премьеры в украинских кинотеатрах, назначенной на 5 ноября.

О чем кино? «Атлантида» рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией. События развиваются в 2025 году в деоккупированном Донбассе, территория которого признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что какие-либо изменения кажутся невозможными.

Перед нами антивоенный манифест – глубокий и неторопливый, но несколько однообразный по подаче. Тема Донбасса актуальна не первый год, и никто из нас не знает, сколько еще нашей стране придется жить с оккупированными городами и полуостровом, линией фронта, сводками о раненных и убитых. Все перечисленное – наша реальность, которая кого-то коснулась либо напрямую (как меня – я застал наиболее «горячую» пору 2014-2015 годов), либо косвенно. Васянович «отправился» в будущее, в котором украинцев ожидает нелегкая победа – удачный ход, подводящий зрителя сразу же к последствиям, но не окуная в очередной боевик по мотивам историй из зоны вооруженного конфликта.

Авторский замысел сводился к тому, чтобы показать максимально неприветливую для человека территорию, попутно раскрывая другую фундаментальную проблему – опустошенное общество, которое проживает каждый новый день словно во тьме, не находя лучика света даже на рассвете. Идея – хорошая, однако излишне пессимистичная. Решение погрузить главных героев в состояние сомнамбулической отрешенности – неоднозначное, и мне оно не пришлось по душе. Да, наигранные диалоги и поведение людей в кадре следует рассматривать как осознанный уклон в документалистическую правдоподобность (помноженную на усталость от всего), но именно это не позволило проникнуться к персонажам.

Главные роли исполнили Андрей Рымарук и Людмила Билека – они, как и другие действующие лица, на личном опыте знают, что представляет собой война на Донбассе, поскольку героев ленты доверили бывшим участникам боевых действий, солдатам и волонтерам. Непрофессиональные актеры справились с поставленной задачей, к тому же упомянутое эмоциональное обезличивание не должно мешать при восприятии – все вписались хорошо, никто не выпадал.

Показанная деиндивидуализация целого региона вследствие войны имеет антиутопический привкус, однако он уместен, подчеркивая тупиковость сложившейся ситуации. Прогрессирующая апатия – неотъемлемый спутник каждого, кто оказывается на такой территории, и Васяновичу хватило первых 15-20 минут, чтобы убедительно это показать. Все дальнейшие перипетии не меняют общую картину, зато дополняют ее новыми мазками.

Еще по трейлеру было понятно, что «Атлантида» – красивое кино, и после просмотра приятно отмечать, насколько качественная работа была проделана. Все локации подобраны изумительно – здесь не может быть никаких претензий (основная часть съемок проводилась в Мариуполе). Долгие статичные кадры, боевая техника, «подуставшие» здания, разбитые дороги и, как следствие, тягучая атмосфера никого не оставят равнодушным, гарантируя полное погружение в происходящее.

Чрезмерно затянутые сцены – один из минусов ленты, который можно было устранить на этапе монтажа, да и темпоритм подачи не пострадал бы от сокращения хронометража (кино – удивительно ровное). Имелся и другой вариант – добавление большей событийной насыщенности, ведь в середине фильма отмечался определенный «голод» в данном плане, когда доминировала исключительно визуальная составляющая. Это одна из сложностей проектов подобного рода, когда из-за выбранной концепции у автора не так много путей для отхода в сторону.

Чего еще не хватало при просмотре «Атлантиды»? По ощущениям – оглушающих ударов молотом по наковальне, которые выводили бы из равновесия, вынуждали открывать глаза шире и дышать чаще. Этого можно было достичь не только с помощью шоковых сцен, но и с постепенным нагнетанием напряжения, раскрывающего трагедию под иным углом. Спокойная и, как уже отмечалось выше, ровная история не располагала к этому – в противном случае перед нами было бы совсем другое кино, к тому же не стоит забывать о потенциальном риске потери баланса.

Есть ли предвестник счастливого завтрашнего дня? Им становится неубедительная, но такая важная любовная линия, разбавляющая темные краски светлыми тонами. Да, будущее по-прежнему покрыто туманом, да, оно все так же обречено быть по большей части имитацией нормальной жизни в совершенно непригодных условиях. Однако будущее есть, и ради него стоило бороться, что применимо не только к Донбассу образца 2025 года из «Атлантиды», но и к современной Украине в целом.

И вот теперь необходимо отметить главный посыл картины – предостережение. Красивое и пугающее одновременно, оно становится иллюстрацией необратимых изменений для территории, ставшей эпицентром противостояния. Самое страшное – перемены уже происходят, что сможет подтвердить каждый, кто живет или сражается на Донбассе.

Читайте также:

Фото: Limelite

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!