В Украине разрабатывают новую программу медиаграмотности

Министерство культуры и информационной политики работает над новой программой медиаграмотности, которая активно будет внедряться в следующем году, сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко в эфире канала «1+1», пишет «Укринформ».

«Министерство работает в первую очередь в контексте противодействия дезинформации, фейкам через внедрение новой программы медиаграмотности, которая сейчас находится в процессе разработки. И мы планируем, что в следующем году она будет активно внедряться на всех уровнях с Министерством образования и науки, журналистами через разные каналы сообщения», — сказал Шевченко.

В то же время он добавил, что предыдущий законопроект о противодействии дезинформации, который вызвал немало дискуссий, не будут рассматривать. «Если предыдущее министерство пыталось выписывать карательный закон о дезинформации, который слегка наделал шума, напугал журналистов, то этот законопроект сейчас не на повестке дня. Мы считаем, что защищать граждан от дезинформации в первую очередь надо через повышение информационной безопасности, защищенности их знаний и понимание, как противодействовать фейкам», — отметил заместитель министра.

Напомним, украинские школы начинают обучать медиаграмотности.

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Фото: pixabay

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