YouTube-канал FootballHub набрал 400 тысяч подписчиков

На YouTube-канал FootballHub подписался четырёхсоттысячный пользователь видеоплатформы. В общем рост подписок на канал с января по сентябрь 2020 составил 66%, что является самым стремительным показателем его развития с момента основания в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

За последний год FootballHub все чаще попадал в тренды YouTube, результатом чего становились не только рекордные показатели просмотров, но и тысячи новых подписчиков. Встречу команд «Динамо» и «А3 Алкмар», которая состоялась 15 сентября, посмотрели на канале проекта 170 тыс. человек, трансляция попала на третье место в трендах YouTube, а на канале после этого стало на 27 тыс. подписчиков больше. Летом 2020-го онлайн-матч «Динамо» — «Шахтер» собрал в YouTube более 700 тыс. зрителей, а сама трансляция стала №1 в трендах видеоплатформы.

«Эти цифры – 400 тыс. – и радуют, и одновременно являются для нас сигналом о том, что впереди еще больше работы. Мы ценим каждого нашего подписчика и не имеем права его разочаровать, а значит – готовим еще больше интересного и уникального контента, который можно увидеть только на YouTube FootballHub», — обещает Даниил Щестюк, руководитель направления производства веб-контента 1+1 Digital.

Изюминкой и уникальным предложением YouTube-канала FootballHub стал доступ зрителей к максимальному количеству тематической информации. Кроме непосредственного наблюдения за ходом игры, они получают прямые включения со стадиона от журналистов FootballHub на протяжении всего матча. По завершении игры в студии проекта происходит детальный «разбор» события с экспертными комментариями специалистов FootballHub.

Напомним, в сентябре YouTubе-канал «1+1» набрал 2 млн подписчиков. За 10 лет контент канала суммарно собрал более 1,2 млрд просмотров.

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Фото: 1+1 media

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