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Disney снимет cиквел «Короля Льва»

от Telekritika
От Telekritika 451
Главная Кино Disney снимет cиквел «Короля Льва»

Режиссером выступит Барри Дженкинс.

Deadline пишет, что студия Disney снимет продолжение «Короля Льва» и назначила лауреата премии «Оскар» Барри Дженкинса режиссером картины.

Джефф Натансон, который написал сценарий для первой части, уже завершил первый драфт сценария для второй части. В фильме будет использована фотореалистичная технология, которую режиссер Джон Фавро использовал в фильме 2019 года «Король Лев» и «Книге джунглей» 2016 года.

Сценарий держат в тайне, но по информации издания, история будет дальше рассказывать о персонажах оригинального фильма, включая историю происхождения Муфасы.

Это второй кинопроект Дженкинса в студии Disney, также он также планирует снять биографический фильм о хореографе Элвине Эйли для Searchlight.

Напомним, «Король Лев» заработал более $1,6 млрд в прокате.

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Фото: Disney

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