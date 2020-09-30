Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу для Netflix

Меган Маркл и принц Гарри сыграют главные роли в реалити-шоу Netflix, в рамках ранее заключенной сделки со стримингом в размере $150 млн. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские согласились сняться в реалити-шоу от Netflix, которое будут снимать в течение трех месяцев. По словам источника, принц Гарри и Меган Маркл надеются «дать людям возможность заглянуть в их жизнь и увидеть всю благотворительную деятельность, которую они делают».

Компания Netflix заявила, что у герцога и герцогини уже есть несколько проектов в разработке, но отказалась предоставить дополнительную информацию о новых сериалах. Представитель Netflix сказал: «У пары уже есть несколько проектов в разработке, в том числе новаторский документальный сериал о природе и мультсериал, посвященный вдохновляющим женщинам, но в настоящее время мы не раскрываем детали».

Напомним, 26 августа на платформе Netflix состоялась премьера документального фильма «Восходящий Феникс» об истории Паралимпийских игр, где появился принц Гарри.

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Фото: FRANK AUGSTEIN/AP PHOTO

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