Радиодиктант на «Суспільном» пройдет с нововведениями

9 ноября на «Суспільном» состоится радиодиктант национального единства. В этом году его будут транслировать на всех платформах «Суспільного». Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

«Это наша большая традиция, поэтому обещаем аудитории, что в этом году радиодиктант будет с большим размахом, чем это было в предыдущие годы. Ведь мы заручаемося масштабной поддержкой своих коллег — общенационального телеканала «UA: Перший», региональной теле- и радиосети, а также цифровых платформ «Суспільного», — отметил член правления «UA: Суспільне мовлення», ответственный за платформу радио, руководитель проекта Дмитрий Хоркин.

Планируют и нововведения. Так, теперь читать и писать текст диктанта будут разные люди. Текст для диктанта напишет детский писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Иван Малкович, а читать будет актриса Римма Зюбина.

Напомним, 29 сентября на «Суспільном» стартовал тревел-квест «Край пригод».

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Фото: «Суспільне»

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