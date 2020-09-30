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Стартовали съемки сериала «Пленница» от СТБ

от Telekritika
От Telekritika 466
Главная Новости Стартовали съемки сериала «Пленница» от СТБ

Производством занимается IVORY films.

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного фильма «Пленница» от производства IVORY films, сообщает пресс-служба канала.

Фильм расскажет историю микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но преданность работе и стала причиной трагедии в ее жизни  — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться,  почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв все, он ставит на кон  свою жену.

Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Премьера сериала состоится осенью на СТБ.

В главных ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов.

Режиссер-постановщик: Роман Барабаш.

Оператор-постановщик: Максим Гуцу. 

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Алена Зоз, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Креативные продюсеры: Дмитрий Кицай, Ольга Хавжу.

Авторы сценария: Ирина Феофанов, Ирина Левант.

Напомним, ранее стали известны детали осеннего сезона на СТБ.

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Фото: СТБ

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