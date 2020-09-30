Елена Филонова зарегистрирована кандидатом в мэры Киева

На сайте Киевского городского совета сообщается, что горизбирком зарегистрировала ведущую Нового канала Елену Филонову кандидатом на пост мэра Киева.

Так, согласно постановлению 106, Филонова выдвинута городской организацией партии «Разом сила». Данная партия создана общественными организациями, включая движение «Авто-Евро-Сила». Лидер партии — Олег Ярошевич.

Также на своей странице в Instagram Филонова подтвердила, что присоединилась к партии «Разом сила» и будет участвовать в выборах за пост мэра Киева.

Елена Филонова — блогер и ведущая «Ревизора красоты» на Новом канале.

Напомним, ранее Сергей Притула сообщил, что оставляет актерскую карьеру и сосредоточится на политической деятельности.

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Фото: Новый канал

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