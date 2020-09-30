Степан Щербачев: «У телевидения есть только один критерий качества – интересно или нет»

Степан Щербачев рассказал «Телекритике» о причинах перехода программы «Про футбол» на канал УНИАН и о закрытии проекта, о том, почему падает интерес болельщиков к украинскому футболу и как его можно вновь оживить, а также объяснил, почему предпочитает звать на работу юных журналистов.

Две разные аудитории

Когда страна ушла на карантин, как это повлияло на спортивную редакцию?

Прервался чемпионат, и вся наша редакция с 1 апреля ушла в отпуска до июня. Мы понимали, что чемпионат возобновится, ведь общались с руководством украинского футбола, с Премьер-лигой, поэтому знали, что вернемся, но это был сложный период для ребят – два месяца без работы. Мы вышли из отпусков в конце мая.

Если честно, когда объявили карантин, у нас было много вопросов, потому что мы никогда не сталкивались с такой ситуацией: а что будет дальше, а какое наше будущее, а когда возобновятся спортивные события? Вопросы повисли в воздухе. Какие тут могут быть ответы? Сегодня никто не скажет, что будет через месяц-два. Поэтому вопрос очень сложный. Мы представляли, что чемпионат возобновится, не понимая формулу, не понимая, как это будет, и не понимая, как мы будем успевать все решать. Ну, справились.

Карантин сорвал какие-то планы?

По нашему обычному ежегодному плану у нас, условно, к июню заканчивался чемпионат, мы подводили итоги, закрывали трансляции, закрывали на перерыв проект «Про футбол». В июне у нас традиционно начинались отпуска.

В целом у нас этот год был достаточно традиционным, на весну не было запланировано создание новых проектов, а те, которые есть, — Чемпионат Украины, Кубок Украины и программа «Про футбол» — просто сместились на лето. Для нас это было неприятным сюрпризом, как и для всей страны и всего мира, но решаемым. В конце мая начались игры УПЛ, потом у нас был еще матч «Минай» — «Динамо», мы его транслировали.

В этот период большинство трансляций программы «Про футбол» перевели с канала «2+2» на канал УНИАН-ТВ. Мы давно думали об этом, потому что у канала «2+2» есть своя стратегия, и в этой стратегии футбол сегодня даже мешает, ведь «2+2» спланировал себя как канал сериалов, фильмов, как канал, который ориентирован на определенную аудиторию. Футбольная аудитория – отдельная, по сути, это две не пересекающиеся аудитории, что всегда создавало сложности в реализации стратегии канала «2+2». Поэтому мы давно думали о переходе на УНИАН, карантин подтолкнул нас к тому, чтобы сделать это быстрее.

Сейчас мы видим, что Чемпионат Украины в течение последних четырех лет поступательно теряет аудиторию – не в наших трансляциях, а в целом. Это происходит по многим причинам.

Каким?

Тут долго рассказывать. Во-первых, полный провал с городами-миллионниками, потеря их клубов: Харьков потерял, Днепропетровск здорово провалился, Львов хромает на две ноги. Еще ранее Кривой Рог, Одесса, все те большие футбольные города, где были свои клубы, своя история, претерпели в той или иной степени какие-то негативные изменения. Во-вторых, я думаю, дает знать о себе полный провал в работе с болельщиками, аудиториями со стороны всех наших футбольных руководящих органов.

В костер надо бросать дрова, иначе он не будет гореть. Сегодня нет стратегии этой работы, когда футболисты, тренеры ходят в школы и предлагают играть в футбол, когда устраивают какие-то события, которые двигают интерес. Не зря же в Америке, например, за ту или иную команду NВА болеет каждый мальчишка или девчонка, у них в любом дворе баскетбольное кольцо. Потому что начинать надо вообще со школ. Но эта работа завалена полностью, и мы видим, что сейчас в украинской Премьер-лиге есть ряд матчей, которые непонятно для кого существуют, на них приходят несколько десятков зрителей.

Разве за время карантина зрители не соскучились по футболу? Это не сказалось на телесмотрении?

Соскучились. Но на телесмотрении сказывается множество факторов. Обычно в июне уже нет футбола, зрители не привыкли к тому, что он есть. Но в этом году мы перешли на канал УНИАН и начали ставить туда матчи более системно. Мы наблюдали, когда у нас уже был кусок более-менее отстроенных слотов, например, в воскресенье 19:30 хороший матч, а дальше идет программа «ПроФутбол». Мы видели смотрение по всей Украине по аудитории 18+ на уровне 550-560 тыс. человек. Это неплохо. Достаточно нормально смотрели матч. Но когда мы смотрим в разрезе аудитории, которая интересует рекламодателей, спонсоров, – 18-54 в городах – там уже печальнее картина: 60-70 тыс. человек. И вот это тот провал, о котором я говорил. Города-миллионники потеряли клубы, потеряли интерес к украинскому футболу, который становится очень региональным.

Это не то чтобы очень плохо, это данность нашего времени. Но если бы в нашей лиге играло 18 команд, а не 14, как это будет сейчас, и эти 18 команд представляли бы не только регионы, но и такие города, как Одесса, Харьков, Львов, Кривой Рог, и между клубами была более острая борьба, конечно, был бы рост интереса. Сейчас кризис затянулся, но в любом случае футбольному руководству надо обратить внимание именно на эту часть.

«Такой себе футбол»

В мае сложно было адаптироваться к новым условиям?

Да. Мы до сих пор некоторые планерки проводим в Zoom. Не секрет, что один из наших сотрудников первым в холдинге заболел COVID-19. Слава богу, все обошлось, вовремя госпитализировали, отправили в больницу, никто не заразился. Он, по-видимому заболел не в нашем коллективе, а встречаясь с каким-то знакомым, который приехал из-за рубежа. Соответственно, все, что можно делать дистанционно, мы проводим дистанционно.

Группа трансляции собиралась ранее в Zoom: там 35 человек, а чем больше людей, тем больше риска.

Какую картину мы увидим, если взять нынешние цифры по телесмотрению и сравнить их с цифрами прошлого года?

Есть ядро аудитории, которая регулярно смотрит футбол. Я бы назвал 550-600 тыс. в стране в целом. Эти 600 тыс. – люди, которые смотрят футбол на бесплатной основе, то есть у нас. На большие события аудитория может вырасти вдвое, например, «Динамо» — «Шахтер». Но в этом году матч «Динамо» — «Шахтер» собрал на «2+2» смешную долю, меньше 4%. Это вообще аномалия, потому что на этих матчах меньше 12% доли у нас никогда не было. Конечно, было очевидно, что «Шахтер» уже имеет большой отрыв, у «Динамо» нет шансов его догнать, возможно, и это повлияло, но в целом потихонечку идет спад. Он не является таким суперзаметным, но, если сравнивать май прошлого года с маем 2020-го, увидим небольшой, но спад, роста нет.

Если сравнить с 2012 годом, когда было Евро-2012, и с несколькими последующими годами, когда все еще были на эмоциях, то мы увидим совершенно другую картину. Мы не идем наверх, мы не остались в одной точке, мы постепенно сползаем вниз. Объективно для этого много факторов, в том числе и тот, что чемпионат становится менее интересным, уходят звезды. Из сильных команд в чемпионате сейчас на уровне играет только «Шахтер», «Динамо» очень слабо выступает, еле-еле они заняли вторую строчку.

То есть нет интриги, поэтому и смотрят меньше?

Да, люди любят звезд, интриги, интерес, и этот интерес надо всегда подогревать. Люди должны идти на футбол за эмоциями. Ну а сейчас еще и зрителей не пускают. Получается такой себе футбол. Мы проводили небольшой анализ с клубами: посещаемость матчей регулярно падает. По-хорошему в Киеве с четырехмиллионным населением на «Олимпийский» на матчи с «Динамо» стандартно должно приходить тысяч 35. Приходит в три раза меньше, я уже не говорю о том, что сам «Олимпийский» может вместить 75 тыс. человек. Это означает, что что-то в стране идет не туда.

Почему закрыли программу «ПроФутбол»? И какие у вас планы до конца этого года?

К сожалению, новый сезон принес не лучшие новости: по ряду причин, в первую очередь, экономического характера, нам пришлось попрощаться с программой «ПроФутбол». На фоне постепенного снижения зрительского интереса к спортивному контенту в целом, а также уменьшения из-за карантина количества событий, которые можно было бы осветить в эфире, дальнейшие инвестиции в проект в тех же объемах, что и ранее, становились нецелесообразными. Поэтому «ПроФутбол» в том формате, в котором он существовал 10 лет, больше выходить не будет. Я очень благодарен команде, всем тем, кто создавал программу, жил ею и футболом.

Но наши зрители без спорта точно не останутся. Мы уже подписали контракты с футбольными клубами «Динамо», «Днепр-1» и «Заря» — и транслируем матчи на телеканалах «2+2» и «УНИАН» соответственно. Рассматриваем и другие варианты того, как и чем разнообразить спортивный контент как на каналах группы, так и в диджитале, но пока не готов конкретизировать. Впереди однозначно много работы, и мы готовы к тому, что легко не будет.

Есть ли у вас план на случай второй волны эпидемии?

Мы можем действовать, только исходя из решений правительства, которые повлияют на организацию соревнований, мы полностью от этого зависим. Если будет вторая волна COVID-19 и полный запрет массовых мероприятий, в том числе и футбольных матчей, то мы опять уйдем на паузу, согласовав это с руководством компании. Для нас это будет очередной этап тяжелых времен.

В общем-то, понятно, что на людей, которые у нас работают, подобные паузы плохо влияют. Очень хорошо, когда работа идет по какому-то плану, и у людей есть практика, это тоже очень важно. Та же режиссерская эфирная группа теряет месяц-два. А это как в спорте: вы два месяца не позанимались – и уже гантель не поднимите. То же самое: нет практики – больше ошибок, больше какой-то суеты, больше нервозности на работе.

Вы не думали, что из-за этих перерывов ваша аудитория может от вас отвыкнуть? Может быть, стоит дать ей какой-то контент даже в отсутствие спортивных мероприятий?

Мы думали об этом. УНИАН – это канал, который позволяет проводить эксперименты, и мы планировали готовить несколько проектов документалистики, и сейчас у нас существуют некие наработки в этом направлении. Когда начался карантин, мы реально были не готовы, у нас не было такого плана. Сейчас мы уже понимаем, что можем в случае продления карантина предложить каналу какое-то количество спецпроектов вокруг известных личностей в футболе. У нас есть большой архив. Мы одно время снимали много документального кино. У нас много премий по документалистике с разных годов. Поэтому мы можем предлагать такие вещи.

Вы отслеживали конкурентов? Я знаю, что некоторые каналы делали нечто подобное, как это сказывалось на них, не знаете?

Честно говоря, не знаю. Канал «Футбол» делал кино, они снимали про «Днепр», просили нас о помощи, снимали что-то о тренере Мирче Луческу. Это нормальная практика, просто насколько вклад этих продуктов будет весомым? Для нынешнего канала УНИАН этот вклад может быть заметен, для канала «2+2», где сегодня ожидания намного выше… Скажем честно, любителей посмотреть футбольную документалистику не так много, это очень узкая аудитория, и она для нишевого канала годится. А для канала, который претендует на роль попадания на пятое место, ее сложно предложить. Я не могу прийти к продюсеру канала и сказать: «Я сниму тебе кино про Блохина, например, и его посмотрит 6% аудитории». Это будет вранье, его не посмотрит 6% аудитории. Если матч «Динамо» — «Шахтер» посмотрело в лайве меньше 4% в открытом доступе на общедоступном канале с большим покрытием, то надо отдавать себе отчет, что доля таких проектов может колебаться от 1 до 1,5%. Для каналов с узкой аудиторией это нормально, если бюджет этих проектов маленький или они сделаны силами редакции без дополнительных инвестиций. Если же это дорогостоящий проект с какими-нибудь съемками бог знает где, с командировками, с постановочными сценами, если получается большой бюджет, подобного плана проекты не востребованы.

«Нам нужны изменения»

Программе «ПроФутбол» в конце августа исполнилось 10 лет. Как бы вы это десятилетие охарактеризовали?

Истории «ПроФутбол» можно даже слегка позавидовать: проект ушел на пике, и в его истории стоит не точка, а знак восклицания. Когда мы организовывали этот проект, я не думал, что он просуществует 10 лет. На украинском телевидении есть проекты-долгожители, но их немного. 10 лет существования проекта, который был востребованным, который смотрели – это неплохой результат.

Когда я 10 лет назад задумал организовать эту программу, и собирал команду, первым ведущим у нас был журналист Костя Андриюк. В первые полгода у нас были сплошные эксперименты, это был новый опыт, мы делали много ошибок. И только дотянув до декабря, по-моему, я уговорил Игоря Циганыка перейти с другого проекта и предложил в соведущие Сашу Лободу. Это такая концепция, близкая к итальянской, где в студии есть девушка, которая привлекает внимание. У нас есть такая концепция: вся редакция комплектовалась из молодых ребят 19-20 лет, которые еще учились в институтах. Тогда я взял Рому Бебеха, Вадима Скичко, других ребят. Все ушли кто в автономное плавание, кто на другие каналы, то есть они переросли себя. А с нами последние годы работала плеяда новых ребят, все молодые, всем 19-20 лет.

Это потому что проще вырастить журналистов самим, чем найти уже подготовленных?

Не проще, тяжелее, но это правильнее. Если вы посмотрите на работы, которые делают журналисты, которые были в наших рядах, в разных сферах, их отличает высокий уровень профессионализма. Что бы ни делали эти люди, они подбирались очень тщательно. Например, Костя Андриюк вообще ушел в сферу борьбы с автохулиганами, занимается социальными проблемами. Но все, что делают эти люди, они делают хорошо, очень качественно, у них очень большой запас креатива.

Работать с молодыми ребятами тяжелее. Вы вкладываете год, может, два и буксуете, это очевидно. У нас вообще получился период, когда сразу очень много опытных журналистов из наших рядов ушло, и пришло много молодых. Очевидно, мы видим, что есть проблемы у редакторской группы и остального коллектива, потому что этих людей сразу невозможно, как и в футболе, вывести на поле. Но зато потом они научатся и станут личностями, а это и есть задача редакции – создать личностей, дать им возможность раскрыться. Это тяжелее, но это и перспективнее.

Можно взять опытного журналиста, но иногда бывает, что к какому-то времени человек устает, выгорает. Да, он опытный, но у него нет интереса, и получаются унылые материалы: «забил на 25 минуте, отсудили на 33-й» – вот такого плана, когда плоско, неинтересно и скучно. Зрители этого не любят. Мое мнение, у телевидения есть только один критерий качества – интересно или нет. Вот если интересно, людей захватывает – это хорошо. Если не захватывает и неинтересно – люди не смотрят. Интересный сюжет может создать человек, если ему самому интересно, а если нет, он создает скучные репортажи, заунывные.

Читайте также:

Фото: 1+1 media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!