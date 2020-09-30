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В Telegram появилась возможность комментировать посты

от Telekritika
От Telekritika 490
Главная Диджитал В Telegram появилась возможность комментировать посты

Пока лишь в Beta-версии.

В Beta-версии Telegram для Android появились встроенные комментарии к постам. Они основаны на функции привязки чата к каналу. Об этом сообщает Beta Info.

Чтобы активировать комментарии, нужно привязать чат к каналу. Пользователь, оставляющий комментарий к записи, пишет сообщение в чат, не вступая в него. Если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или включен медленный режим, эти ограничения будут действовать и для комментариев.

Напомним, летом Telegram ввел функцию видеозвонков, которая работала в тестовом режиме и только для пользователей iOS.

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Фото: unsplash

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