В Telegram появилась возможность комментировать посты

В Beta-версии Telegram для Android появились встроенные комментарии к постам. Они основаны на функции привязки чата к каналу. Об этом сообщает Beta Info.
Чтобы активировать комментарии, нужно привязать чат к каналу. Пользователь, оставляющий комментарий к записи, пишет сообщение в чат, не вступая в него. Если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или включен медленный режим, эти ограничения будут действовать и для комментариев.
Напомним, летом Telegram ввел функцию видеозвонков, которая работала в тестовом режиме и только для пользователей iOS.
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Фото: unsplash
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