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Фильм «Крепость Хаджибей» выходит в прокат в Турции

от Telekritika
От Telekritika 611
Главная Кино Фильм «Крепость Хаджибей» выходит в прокат в Турции

Показ картины состоится в 600 кинотеатрах по всей стране.

1 октября фильм «Крепость Хаджибей» производства Одесской киностудии выходит в прокат в Турции. Показ состоится в 600 кинотеатрах по всей стране. Дистрибуцией фильма занимается турецкая компания MarsMedia. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

«Крепость Хаджибей» — кинокартина, которая открывает новое столетие Одесской киностудии. Широкий показ национального фильма за рубежом — это уникальный случай в истории нашего кино. Впервые украинскую киноленту покажут в турецком прокате. Очень радует такое количество экранов в Турции. Мы горды представить украинское кино для иностранных зрителей», — отмечает председатель правления ЧАО «Одесская киностудия» и генеральный продюсер фильма Андрей Осипов.

Фильм снят Одесской киностудией при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в копродукции с Грузией (Georgian International Film) и Турцией (AISI film). Украинскими сопродюсерами ленты стали Национальная киностудия им. Довженко, Тернопольская кинокомиссия и кинокомпания «ИнсайтМедиа».

Режиссером картины выступил Константин Коновалов, сценарий Евгения Тимошенко, Константина Коновалова с участием Мирзы Давитая. Роли в фильме исполнили украинские и турецкие актеры.

События исторической приключенческой ленты «Крепость Хаджибей» происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья, конец ХVIII века. Османская Порта и Задунайская Сечь ведут борьбу с Россией за Северное Причерноморье. Держится последняя крепость – Хаджибей. Казаки-Задунайцы посылают казака Андрея доставить письмо турецкому коменданту, но крепость захватывает враг. Чтобы освободить из плена коменданта и спасти его дочь Фатиму, в которую влюблен Андрей, нужно победить предателя, который хозяйничает в крепости.

В Украине прокат фильма начнется 15 октября.

Напомним, в июне Одесская киностудия представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенную ленту Константина Коновалова «Крепость Хаджибей».

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