Дмитрий Комаров станет “лав-хантером”

В новой серии тревел-шоу “Мир наизнанку”, которая выйдет 30 сентября в 22.45 на канале “1+1”, путешественник Дмитрий Комаров продолжит вместе со зрителями разбираться в непростой теме браков в Китае. В этот раз украинский путешественник познакомится с китайским астрологом, а также отправится на поиски потенциальных жен для местных миллионеров в компании опытных “лав-хантеров”. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

В предыдущих программах Дмитрий уже узнал, что при создании семьи в Китае главную роль играет вовсе не любовь и чувства, а родительское влияние, прагматический расчет и даже астрологические прогнозы. Жен подбирают на специальных рынках или через профессиональных свах.

В новой серии “Мир наизнанку” отправляется на сеанс к астрологу вместе с героиней предыдущих выпусков – незамужней 32-летней Сяо Ю, которая при помощи свахи познакомилась с потенциальным женихом и побывала с ним на “свидании вслепую”. В соответствии с традициями, до вступления в брак пара обязательно должна получить прогноз на совместимость по звездам. И нередко случалось так, что после неутешительных слов предсказателей молодые люди расставались.

“Для китайцев астрология – больше, чем наука, это некая инструкция к жизни, без составления которого не проходит ни одно важное событие в жизни Поднебесной: свадьба, рождение ребенка, покупка имущества, даже финансовые сделки. Все обсуждается с профессиональным астрологом”, — объясняет Дмитрий Комаров.

Ведущий тревел-шоу побывает на сеансе китайского астролога и покажет, как именно они проверят совместимость пары по звездам. А также узнает, какой прогноз получит Сао Ю и ее потенциальный жених, и есть ли будущее у пары, которая сложилась прямо на глазах у зрителей.

Трудности с поиском второй половинки испытывают и китайские миллионеры. В Шанхае даже существует специальное агентство, которое профессионально занимается подбором жен для самых богатых и знаменитых людей, стоимость его услуг может достигать $150 тыс.

Чтобы узнать, насколько эффективен такой способ выбора невесты, и так ли просто стать женой миллионера, команда “Мира наизнанку” пообщается с основателем этого необычного бизнеса. А Дмитрий Комаров попробует поработать один день в компании так называемых “лав-хантеров” и отправится в город на поиски самой лучшей невесты для одного из заказчиков.

Напомним, тревел-шоу «Мир наизнанку» стартовало 2 сентября. Во второй части китайского сезона зрителям рассказывают о реальной жизни Поднебесной.

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Фото: «1+1»

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