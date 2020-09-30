На телеканале и радио «Киев» начала выходить программа о сексе

«Київ.Відверто» — новая программа о сексе, совместный проект телеканала «Киев» и «Радио Киев – 98FM». В эфире ведущая Мария Беркут разговаривает с гостями – звездами, телеведущими, экспертами на откровенные темы. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании «Киев».

«Это информационно-просветительское ток-шоу, в котором говорят откровенно, без пошлостей, с точки зрения психологии, медицины и т.д. о сексе и его месте в современной жизни. Этим проектом, с одной стороны, мы хотим закрыть какие-то проблемы в сексуальном образовании взрослой аудитории, а с другой – привлечь к открытому разговору молодежь, даже подростков. Здесь нет запретных тем. Мы говорим о взаимоотношениях мужчины и женщины, мужчины и мужчины, женщины и женщины, то есть обо всем, что не запрещено уголовным кодексом, — говорит руководитель «Радио Киев — 98FM» Наталья Лященко. — Все мы понимаем, что тема секса и взаимоотношений людей – вечная. Так что, сколько бы ни было программ на разных других каналах, этого никогда не будет много. И самое интересное, уверена, никто ее до конца не раскроет. Всегда будет что-то новое. Так что, считаем, что это шоу будет полезным и рейтинговым».

В первом выпуске программы говорили о сексуальном воспитании детей, в качестве гостя участвовала ведущая «Киев. NewsRoom» Лилия Гулей. Ее как мать волнует, как себя подготовить к разговору с детьми на откровенные темы.

«Київ.Відверто» будет выходить по субботам в 23:00 в радио- и телеэфире.

Напомним, телеканал «Киев» запустил открытое вещание на спутнике. С 21 сентября сигнал телеканала стал доступен на спутнике Amos 3 израильской компании Space Communication.

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Фото: пресс-служба телекомпании «Киев»

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