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Телеканал «Київ» запустил открытое вещание на спутнике Amos 3

от Telekritika
От Telekritika 300
Главная Новости Телеканал «Київ» запустил открытое вещание на спутнике Amos 3

С 21 сентября сигнал телеканала «Київ» стал доступен на спутнике Amos 3 израильской компании Space Communication.

На спутнике Amos 3 (4°W) телеканал «Київ» ведет открытое вещание SD-формата в стандарте MPEG-2. Он использует аплинк канала СТБ группы StarLightMedia, сообщает пресс-служба телеканала «Київ».

Сигнал канала доступен в пределах уверенного приема сигнала Amos 3, который охватывает Восточную и Центральную Европу, а также западную часть России. Технические параметры вещания: 12,265 GHz, pol. H, SR 30000, FEC: 3/4; DVB-S / QPSK.

Также до конца года телеканал продолжает осуществлять спутниковое вещание в стандарте MPEG-2 на спутнике Astra 4A (4.8 ° E) компании SES Astra (частота: 12264 H 30000).

Кроме этого телеканал ведет круглосуточное вещание в эфирной цифровой сети столицы на 29 ТВК в пятом мультиплексе. Оператор мультиплекса — компания «Зеонбуд». Общая мощность сети — 1,8 кВт.

Напомним, в июле 2020-го начала работу мультимедийная платформа о событиях в столице Kyiv Media. Новый сайт объединил информационный портал с актуальными новостями города, а также сайты телеканала «Киев» и «Радио Киев — 98 FM».

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Фото: пресс-служба канала «Київ»

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