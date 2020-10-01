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Участники «Чистого неба» хотят изменить закон «О рекламе»

от Telekritika
От Telekritika 757
Главная Диджитал Участники «Чистого неба» хотят изменить закон «О рекламе»

Они предлагают ввести запрет на размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом.

Украинское представительство международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро интерактивной рекламы) организовало круглый стол, в котором приняли участие члены Инициативы «Чистое небо». Участники обоих объединений сконцентрировались на поиске договоренностей в вопросах рекламы и защиты прав правообладателей. Об этом сообщает пресс-служба Инициативы.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», напомнил о том, как создавался сервис blacklists.org.ua и подробно рассказал о его работе. Со стороны рекламных агентств прозвучали однозначное нежелание сотрудничать с пиратскими ресурсами и поддержка этого сервиса. При этом звучали и вопросы, в частности, о привлечении к ответственности за финансирование пиратства, как указано в статье 176 Уголовного кодекса Украины.

Миенко подчеркнул, что задача Инициативы — информировать рекламодателей о нелегальных сайтах. Что касается законодательной нормы о финансировании пиратства, то, как и любая новая норма, она должна быть со временем отработана. Ключевое — следование принципу follow the money, цель которого — ослабление финансирования пиратов. В этом контексте Вячеслав упомянул о намерении “Чистого неба” инициировать изменения в закон «О рекламе», регулирующим размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом.

Во время круглого стола поговорили о технических нюансах мониторинга. Вероника Логвиновская, Digital Buying Director Amplifi Ukraine, отметила, что рекламодателям необходима единая методология отслеживания нелегально размещенного контента. На ее взгляд, нужно работать и над совершенствованием сервиса blacklists.org.ua, поскольку есть пиратские сайты, которые не включены в список. Речь идет о защищенном правом интеллектуальной собственности контенте, чьи владельцы не проводят надлежащий мониторинг. По мнению Логвиновской, нужно договориться с исследовательскими компаниями Gemius и Kantar о предоставлении данных о количестве нелегальных показов и определении порога чувствительности, чтобы в мониторинг не попадали сайты с 1-3 показами. Инициатива “Чистое небо” поддержала эту идею.

Вячеслав Миенко отметил, что недавно Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности (ВОИС) выпустила сервис-аналог blacklists.org.ua — WIPO ALERT. Это мировой список сайтов, к которым у правообладателей есть претензии. Украина сделала уже определенные шаги в процедуре присоединения к этому сервису. 23 сентября прошел завершающий этап — подписание Меморандума между Минэкономики Украины, которое является регулятором в сфере защиты интеллектуальной собственности, и ВОИС.

Напомним, в сентябре рекламная сеть Recreativ присоединилась к антипиратской инициативе «Чистое небо» как ассоциированный участник.

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Фото: «Чистое небо»

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