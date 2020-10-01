Участники «Чистого неба» хотят изменить закон «О рекламе»

Украинское представительство международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро интерактивной рекламы) организовало круглый стол, в котором приняли участие члены Инициативы «Чистое небо». Участники обоих объединений сконцентрировались на поиске договоренностей в вопросах рекламы и защиты прав правообладателей. Об этом сообщает пресс-служба Инициативы.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», напомнил о том, как создавался сервис blacklists.org.ua и подробно рассказал о его работе. Со стороны рекламных агентств прозвучали однозначное нежелание сотрудничать с пиратскими ресурсами и поддержка этого сервиса. При этом звучали и вопросы, в частности, о привлечении к ответственности за финансирование пиратства, как указано в статье 176 Уголовного кодекса Украины.

Миенко подчеркнул, что задача Инициативы — информировать рекламодателей о нелегальных сайтах. Что касается законодательной нормы о финансировании пиратства, то, как и любая новая норма, она должна быть со временем отработана. Ключевое — следование принципу follow the money, цель которого — ослабление финансирования пиратов. В этом контексте Вячеслав упомянул о намерении “Чистого неба” инициировать изменения в закон «О рекламе», регулирующим размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом.

Во время круглого стола поговорили о технических нюансах мониторинга. Вероника Логвиновская, Digital Buying Director Amplifi Ukraine, отметила, что рекламодателям необходима единая методология отслеживания нелегально размещенного контента. На ее взгляд, нужно работать и над совершенствованием сервиса blacklists.org.ua, поскольку есть пиратские сайты, которые не включены в список. Речь идет о защищенном правом интеллектуальной собственности контенте, чьи владельцы не проводят надлежащий мониторинг. По мнению Логвиновской, нужно договориться с исследовательскими компаниями Gemius и Kantar о предоставлении данных о количестве нелегальных показов и определении порога чувствительности, чтобы в мониторинг не попадали сайты с 1-3 показами. Инициатива “Чистое небо” поддержала эту идею.

Вячеслав Миенко отметил, что недавно Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности (ВОИС) выпустила сервис-аналог blacklists.org.ua — WIPO ALERT. Это мировой список сайтов, к которым у правообладателей есть претензии. Украина сделала уже определенные шаги в процедуре присоединения к этому сервису. 23 сентября прошел завершающий этап — подписание Меморандума между Минэкономики Украины, которое является регулятором в сфере защиты интеллектуальной собственности, и ВОИС.

Напомним, в сентябре рекламная сеть Recreativ присоединилась к антипиратской инициативе «Чистое небо» как ассоциированный участник.

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Фото: «Чистое небо»

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