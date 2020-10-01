Вячеслав Козак выведен из состава Наблюдательного совета НСТУ

На заседании 1 октября Нацсовет удовлетворил заявление Вячеслава Козака и лишил его полномочий члена Наблюдательного совета «Суспільного мовника» от депутатской фракции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Член Набсовета НСТУ Вячеслав Козак был делегирован депутатской фракцией «Радикальной партии» Олега Ляшко и обратился в Национальный совет с просьбой прекратить его полномочия по собственному желанию.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» в случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета НСТУ, избранного от депутатской фракции или группы, такая депутатская фракция или группа принимает решение об избрании нового члена Наблюдательного совета НСТУ. Если же депутатская фракция или группа, избравшая члена НСТУ, досрочно прекратила полномочия, расформирована, комитет Верховной Рады Украины, к компетенции которого отнесен вопрос телерадиовещания, принимает решение о порядке избрания члена Наблюдательного совета НСТУ.

Поскольку «Радикальная партия» Олега Ляшко не входит в состав депутатских фракций и групп ІХ созыва, новый член Наблюдательного совета НСТУ от этой партии не избирается. Об этой ситуации Национальный совет сообщит Комитету Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, ранее глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что не будет больше подаваться на конкурс главы «Суспільного».

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Фото: КНУКИМ

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