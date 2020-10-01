В День защитника Украины «1+1» покажет телепремьеру драмы «Черкассы»

14 октября, в День защитника Украины, на «1+1» состоится телепремьера фильма «Черкассы», сообщает пресс-служба канала.

По сюжету киноленты, минный тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в бухте озера Донузлав — путь к морю перекрыт затопленными суднами российского флота. Кажется, выжить в этой ловушке невозможно, поэтому украинские корабли начинают сдаваться российскому агрессору. И только тральщик «Черкассы» в течение трех недель продолжает сопротивляться оккупантам и становится единственным из 9 кораблей, который не спустил Государственный флаг Украины.

Главные роли в картине исполнили украинские актеры Евгений Ламах, известный по фильму «Круты 1918», Роман Семисал («Киборги»), Дмитрий Сова («Сувенир из Одессы», «Две матери»), Олег Щербина и другие.

Продюсеры картины — Марта Лотиш и Ирина Клименко. Режиссером-постановщиком стал Тимур Ященко, над сценарием работали Тимур Ященко и Роберт Квильман.

Напомним, ранее на платформе 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы».

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Фото: кадр из фильма «Черкассы»

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