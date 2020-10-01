На канале УНИАН покажут матч «Днепр-1» — «Ворскла»

В субботу, 3 октября, матч «Днепр-1» — «Ворскла» будет транслироваться в 14:00 на телеканале УНИАН. Игра команд состоится в рамках 5 тура Чемпионата Украины по футболу. Об этом пишет пресс-служба 1+1 media.

Футбольный матч покажут со стадиона «Днепр Арена» в Днепре, где зрители не смогут присутствовать на трибунах из-за правил проведения массовых мероприятий во время пандемии. За матчем можно будет наблюдать в прямой трансляции на телеканале УНИАН и онлайн на 1+1 video.

Напомним, что с 1 сентября к каналам группы, вещающим в HD, присоединится телеканал УНИАН.

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Фото: unsplash

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