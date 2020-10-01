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СТБ назвал дату старта второго сезона реалити «Супермама»

от Telekritika
От Telekritika 744
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Ведущий — Дмитрий Карпачев.

12 октября в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей. Ведущим проекта останется Дмитрий Карпачев. Программа будет выходить с понедельника по четверг. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В новом сезоне своими методами воспитания поделятся участницы из Киева, Одессы, Харькова и Днепра.

Напомним, по сюжету каждую неделю четыре мамы с абсолютно разным подходом к воспитанию будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей. Через четыре дня каждая мама оценит по шкале от 1 до 10 своих конкуренток. Всего есть три категории: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Свои 10 баллов по итогу личного общения с участницами, выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки мамочек стал лучшей.

«У каждой мамы появится возможность посмотреть на материнство по-новому, пересмотреть некоторые взгляды на воспитание и стать супермамой. Но не для победы в проекте, а для собственного ребенка», – комментирует ведущий.

Руководитель проекта – Мария Белая.

Напомним, первый сезон проекта стартовала на телеканале СТБ 6 апреля.

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Фото: СТБ

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