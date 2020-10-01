Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Воспитание чувств» 

В воскресенье, 4 октября, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной картины «Воспитание чувств» производства компании Star Media и телеканала «Украина», передает пресс-служба канала.

С 17-ти лет Снежане пришлось взять на себя всю ответственность за младшую сестру Марину, забыв о своих личных желаниях. Мечтая в собственной семье воссоздать модель взаимоотношений ее родителей, базирующихся на доверии, любви и уважении, Снежана выходит замуж и полностью доверяется супругу. Марина же благодаря нежной опеке и жертвенной любви Снежаны выросла очень непосредственной и веселой девушкой. Но отношения сестер омрачает ситуация любовного треугольника.

Роли сестер исполняют актрисы Дана Абызова и Ирина Гришак.

В сериале также снялись Андрей Чернышов, Александр Бегма, Александр Соколов, Вера Кобзарь, Стас Мельник и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Владимир Харченко-Куликовский. Оператор-постановщик – Евгений Адаменко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Галина Храпко, Влад Ряшин.

Производством картины занимались компания Star Media и телеканал «Украина».

Напомним, телеканал «Украина» и компания Filmstream готовят новую четырехсерийную картину «Семейный портрет».

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Фото: канал «Украина»

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