Нацсовет выиграл дело по аннулированию лицензий «ТРК «НБМ-Радио»

24 сентября Верховный Суд вынес постановление, которым оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева и подтвердил правомерность действий Нацсовета относительно аннулирования лицензий ООО «ТРК «НБМ-Радио», пишет Нацсовет.

5 октября 2017-го Национальный совет по результатам внеплановой проверки принял решение № 1884, согласно которому был признан факт неподачи ООО «ТРК« НБМ-Радио» заявлений о переоформлении лицензий в связи с организационными изменениями статуса и условий деятельности и обратиться в суд с иском об аннулировании лицензий компании от 21.09.2012 НР № 00435-м, от 16.02.2015 № 00432-м, от 22.01.2013 № 00436-м, от 23 мая 2009 года № 00437-м.

Решением Окружного административного суда города Киева от 9 сентября 2019 иск был удовлетворен частично. Затем 26 ноября 2019-го постановлением Шестого апелляционного административного суда решение суда первой инстанции было отменено, а также отказано в удовлетворении исковых требований.

Нацсовет на решение суда апелляционной инстанции подал кассационную жалобу, которая была удовлетворена постановлением Верховного Суда от 24.09.2020. Так, постановление Шестого апелляционного административного суда от 26 ноября 2019 по делу отменено, решение Окружного административного суда города Киева от 9 сентября 2019 оставлено в силе.

Напомним, Национальный совет назначил каналу TVM внеплановую проверку.

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Фото: Александра Йорк

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